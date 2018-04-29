油價衝高 中油明起汽、柴油調漲0.4元

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受到市場擔心美國將對伊朗重啟經濟及石油禁運制裁，加上石油輸出國組織（OPEC）持續落實減產協議等因素影響，國際原油價格頻頻攀高，國內油價也連三周喊漲，創3年半新高。繼台塑化公告汽、柴油價格分別漲價0.4元、0.5元，中油也宣布30日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.4元。

中油強調，依依浮動油價機制計算，汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格每公升調漲0.5元。惟依調整機制作業原則，應以亞鄰競爭國最低價為調整上限，因此柴油實際僅調漲0.4元，未反映之0.1元先行吸收，下周仍回歸現行油價機制原應之基準計價。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升26.1元。

台塑化30日凌晨01:00開始，參考零售價為92無鉛汽油每公升28.2元；95+無鉛汽油每公升29.6元，逼近2014年11月24日高點，至於98無鉛汽油每公升31.7元，超級柴油每公升為25.9元。

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶70.45美元，上漲至71.83美元，新台幣兌美元匯率貶值0.249元，國內油價依公式計算漲幅為2.26%，汽油價格每公升調漲0.4元，柴油價格每公升調漲0.5元；惟柴油因觸底調整機制上限原則，實際僅調漲0.4元。

美國汽車協會（AAA）報告指出，受到汽油需求強勁的影響，美國有13％加油站所銷售的零售汽油價格超過每加侖3美元，以致4月23日全美普通汽油平均零售價格為每加侖2.76美元，較一個月前上漲17美分，較去年同期上漲34美分。據美國能源部的數據，截至4月16日當週，美國汽油需求達到985.7萬桶/日，創下歷來四月新高水平。

原油價格創下逾3年新高，似乎已令產油國的減產協議出現鬆動的可能。

伊朗石油部長桑加尼（Bijan Zanganeh）透露，如果油價走高，由石油輸出國組織（OPEC）所主導的減產協議將可不必延長。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也認為，減產協議有可能提前放寬，因其已經達到降低全球油市過剩庫存的目標。

不過，先前有消息稱沙烏地阿拉伯希望油價能漲至每桶80-100美元，沙國或會阻止減產協議在年底前提前終止，成為市場追蹤焦點。

(工商 )

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