亞太董事長辭職 教部：挹注資源 否則退場

2018年04月29日 15:39 中時 林志成

亞太創意技術學院董事長黃平璋請辭，學校的未來陷入未知。教育部技職司長楊玉惠今天表示，亞太董事會必須在近日重新選出董事長，然後決定未來發展方向。如果亞太董事會不再挹注資金，那學校現有資金只能撐到7月，8月就要退場。

黃平璋今天發表「我本將心托明月，奈何明月照溝渠，無欲則剛，不如歸去」的辭職聲明說，2016年在因緣際會下，他得知亞太創意技術學院因受少子化影響，由上萬名學生遽降至二千人不到的學生人數，且學校財務狀況入不敷出，基於對教育的夢想與熱忱，決定受邀捐助1.5億金額入主學校董事會進行改革。

黃平璋說，他2016年9月7日正式擔任亞太董事長後，除了付出與捐助，從沒有想從學校取得任何好處的想法與行為，但因為對於教育領域不孰悉，在改革方式上與部分的教師利益衝突，故遭到了這些莫須有的指控。

對於外界不斷指責他要侵吞亞太校產，黃平璋說，依目前私校法規定及教育部督導下，縱無信託，任何人絕不可能也無任何機會可以將校產啃噬或變為商業用途，況且部分人士所指摘欲啃噬校產，並無任何證據或行為，此部分為證明清白，已將校產全數信託給銀行。

亞太目前群龍無首，楊玉惠說，會請亞太董事會盡快選出新董事長，決定學校下一步要怎麼走，如果要繼續辦學，那就要再挹注資金；如果不想辦了，那就好好將老師優退、資遣或退休，準備退場。

楊玉惠說，亞太現在的現金僅剩約4000萬元，如果再沒有資源進來，可能撐不過7月。以亞太目前的狀況，要其他企業接手經營恐怕不容易，因此如果董事會不想再投入資金，那就要退場了。

現在已經4月底，不過楊玉惠表示，教育部尚未核定亞太107學年的招生名額，如果他們7月底前新的資金沒有到位，學校就要退場，教育部會安排尚未畢業的學生到其他學校就讀。

(中時 )