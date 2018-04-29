敬鵬火警釀死傷 市議員批評：主管提供錯誤資訊釀意外

2018年04月29日 14:59 中時 賴佑維

桃園市敬鵬工廠28日發生大火，造成消防人員5名殉職、2名急救，且2名移工罹難。桃園市議員黃敬平批評，敬鵬宿舍管理員以及主管也在現場，卻延誤提供資訊，導致消防隊員衝入錯誤的建築物，導致釀成意外。

黃敬平表示，消防隊員早就衝入現場，但是敬鵬公司管理外勞的舍監29日凌晨3時26分才到場告訴消防隊員，他們公司失聯的2名外勞是在隔壁棟沒著火的4樓鐵皮宿舍內，導致原先搜救計畫誤判。讓打火弟兄浪費時間在錯誤的標的物搜救，找到外籍勞工的位置與失事警消的地點根本在不同棟建築物，以致釀成意外造成人命傷亡。

黃敬平痛批，英勇的警消困在火場已5個多小時，消防人員都在現場根本搞不清楚那2名失聯的移工位置。他指出，敬鵬公司沒有能負責的人員在現場，直到凌晨1時許敬鵬公司才提出廠房內位置配置圖，當時已經達到火勢最高峰，甚至在凌晨3時30分才通報外籍勞工的位置，錯失黃金救援時效。

黃敬平表示，5層RC辦公室大樓，最上面一層作為外籍勞工宿舍之用，疑似為鐵皮違章建築，敬鵬公司沒有將外籍勞工安排至廠外宿舍，卻將上百位外籍勞工塞在這樣的小空間，他認為敬鵬一定要負起完全責任。同時也要求消防局針對火災現場調查之缺失進行查察、通報建管處稽核，而災後悶燒造成的空氣汙染讓民眾瀰漫在烏煙瘴氣之中，黃敬平也要求環保局採集空氣檢測數據，對敬鵬公司告發管理責任疏失。

桃園市消防局則說，起初不能確定失聯移工的位置，當時狀況是回報找不到人，於是從三廠1樓往三廠4樓作業區搜尋，此外三廠4樓也可以通二廠4樓宿舍。後來指揮所研判火勢會擴大，因此要求隊員撤退。只是搜救人員在1樓時遇到天花板塌陷被壓住，才會發生意外。

(中時 )