姚文智向神明發願 吃素直到當選市長

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民進黨是否提名2018台北市長仍懸而未決，日前已表態參選的綠委姚文智近日積極鴨子划水，除了上週舉辦422大遊行，據了解，民視本周五將舉辦泛綠的台北市長政見會，姚文智與呂秀蓮都將參加。此外，姚日前也向行天宮、龍山寺、保安宮三處廟宇祈求遊行活動順利，並發願吃素直到當選市長，而幕僚也透露最近確實已瘦2公斤。

據了解，民視日前就曾找過泛綠的台北市長參選人，除了民進黨的姚文智、呂秀蓮，退黨參選的前台南縣長蘇煥智、社民黨召集人范雲、時力立委林昶佐都在名單內打算在4月中旬先舉辦政見會，但最後敲定5月4日。姚文智則表示，如果有機會說他的政策理念，「他都願意配合」。

姚文智日前宣示要走遍台北市456的里，由於其競選政策主打台北是「國家首都」，依序將在台北市各地徒步走出「國」、「家」、「首」、「都」這4個字，今上午他則前往大稻埕慈聖宮一帶掃街，先走出第一道「國」字。姚也說，掃街時還在太平國小前意外遇到資深歌手文夏，文夏則向他加油問好。

外界也注意到，姚文智的身材近來明顯「減了一圈」。他表示，4月22日遊行前兩天，他參拜行天宮、龍山寺及保安宮等寺廟時，向神明祈求活動順利，「遊行只剩兩天，若只吃素兩天也不好意思」，於是就發願吃素到當選市長；最近都吃立院附近的素食自助餐，若真的不方便就吃鍋邊素。

(中時 )

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