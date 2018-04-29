獨家》談被打壓心情 管中閔哽咽：我心中的價值崩塌了

2018年04月29日 15:17 中時電子報 簡怡欣 、旺報/ 簡立欣 、旺報/

管中閔接受中天獨家專訪，哽咽談被打壓:我心中的價值崩塌了。（翻攝自中天新聞）

教育部強拔管，風暴狂燒114天，管中閔今（29）日公開接受中天獨家專訪，闡述逾百日拔管心境演變，他坦言一路走來的確很害怕，讓他長久以來對台大、老師的敬仰、大學自治、社會公義一瞬間瓦解。

他說，從1月5日起事件開始延燒，從未想過最終竟演變成沒有就職典禮。他提及，在這段時間，身邊很多人問他到底如何堅持下來、又在堅持什麼？他坦言過程中的確感到害怕，但自己不只是堅持台大校長這個職位，而是從小到大堅持的「信仰」。

他以「most terribly」形容，過程像是獨自一人走在漆黑的橋上，害怕二字早已無法詮釋內心感受，還包括對未來不知所措的恐懼。他不禁質疑，這難道就是他從小到大所信仰的社會嗎？當一切在4月27日拍板定案，就像剝奪走他生命中的風景，不管是對台大的敬仰、校內教師的敬仰、整個大學自治、社會公義，都在一夜之間消失。

他用房子形容，這114天你所信仰社會價值、正直、正派，原本理所當然在那裡的價值，都不見了、不存在了，不知道會被什麼給吞噬，被一場政治恐怖攻擊、有組織性甚至發動司法，讓他無法了解自己處身在哪。

管中閔說，這段時間的摧殘不只對他一人，而是全部的家人，包括家中92歲的老母親和98歲的老父親，「我母親是很膽小的人，每次我回家，她就會抓著我的手掉眼淚，問我可不可以不要選了，甚至緊張到睡不著覺」。

(中時電子報)