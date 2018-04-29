戀戀螢火蟲音樂會 國際聲樂家獻唱與民同樂

聲樂家簡文秀與工務局長彭振聲合唱「螢火蟲之歌」、「思慕的人」，為螢火蟲音樂會揭開序幕。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
聲樂家簡文秀演唱完獲贈LED花束。（吳堂靖攝）

「火金姑，火金姑，閃閃熠熠，幸福快樂的種子」聲樂家簡文秀以輕柔嗓音，緩緩唱出新版的「螢火蟲之歌」，透過優美歌聲傳遞生態保護意識，此曲也曾為國際螢火蟲年會的主題曲，台下民眾聽得如癡如醉，成為2018螢火蟲音樂會中的最大亮點。

螢火蟲季節來臨，台北市工務局29日於大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，開場由聲樂家簡文秀與工務局長彭振聲合唱「螢火蟲之歌」、「思慕的人」，並由歌手殷正洋、南方二重唱、民生國中管樂團、光Sax重奏團等接力演唱，現場也發放億光團隊研發的限量LED賞螢燈筆，吸引民眾全家總動員參與。

簡文秀表示，生態保育是國家進步與否的重要象徵，如果台灣能夠在城市裡成功復育螢火蟲，代表空氣、水質以及生活品質是乾淨健康的，也代表台灣將邁向永續經營的「韌性城市」，以及健康幸福的「賞螢寶島」。

工務局長彭振聲表示，北市府與大安森林公園之友基金會、億光文化基金會等單位，致力於大安森林公園復育螢火蟲，讓消失20多年的火金姑現身閃燿，期盼透過「螢火蟲之歌」，倡導生態保育的重要性。

台北市公園螢火蟲季從4月16日至5月6日，除了大安森林公園，木柵公園、榮星花園公園都可以賞螢，呼籲民眾賞螢時不要使用手電筒，共同維護公園生態。

(中時 )

獨家》談被打壓心情 管中閔哽咽… 台中首座建築美學溪西圖書館開幕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。