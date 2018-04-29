戀戀螢火蟲音樂會 國際聲樂家獻唱與民同樂

2018年04月29日 15:42 中時 吳堂靖

聲樂家簡文秀演唱完獲贈LED花束。（吳堂靖攝）

「火金姑，火金姑，閃閃熠熠，幸福快樂的種子」聲樂家簡文秀以輕柔嗓音，緩緩唱出新版的「螢火蟲之歌」，透過優美歌聲傳遞生態保護意識，此曲也曾為國際螢火蟲年會的主題曲，台下民眾聽得如癡如醉，成為2018螢火蟲音樂會中的最大亮點。

螢火蟲季節來臨，台北市工務局29日於大安森林公園舉辦「戀戀螢火蟲2018」音樂會，開場由聲樂家簡文秀與工務局長彭振聲合唱「螢火蟲之歌」、「思慕的人」，並由歌手殷正洋、南方二重唱、民生國中管樂團、光Sax重奏團等接力演唱，現場也發放億光團隊研發的限量LED賞螢燈筆，吸引民眾全家總動員參與。

簡文秀表示，生態保育是國家進步與否的重要象徵，如果台灣能夠在城市裡成功復育螢火蟲，代表空氣、水質以及生活品質是乾淨健康的，也代表台灣將邁向永續經營的「韌性城市」，以及健康幸福的「賞螢寶島」。

工務局長彭振聲表示，北市府與大安森林公園之友基金會、億光文化基金會等單位，致力於大安森林公園復育螢火蟲，讓消失20多年的火金姑現身閃燿，期盼透過「螢火蟲之歌」，倡導生態保育的重要性。

台北市公園螢火蟲季從4月16日至5月6日，除了大安森林公園，木柵公園、榮星花園公園都可以賞螢，呼籲民眾賞螢時不要使用手電筒，共同維護公園生態。

(中時 )