台中首座建築美學溪西圖書館開幕 林佳龍：廣建「知識糧倉」

2018年04月29日 15:54 中時 盧金足

小朋友彩繪台中，市長林佳龍（中）與小朋友一起拉繩升起畫作。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與小朋友分享市立圖書館溪西分館書香。（盧金足攝）

台中市立圖書館溪西分館融合建築與美學特色，不僅是全台唯一能從高鐵列車上望見的圖書館，並已獲銅級綠建築候選證書。（盧金足攝）

溪西分館三樓有全台首度曝光的「建築四書」古書特展，提供民眾以電子書閱讀。（盧金足攝）

溪西圖書館靠窗閱讀區，打造如咖啡館高腳椅時尚造型，親炙書香，還能欣賞筏子溪與高鐵經過的滿眼美景。（盧金足攝）

台中市立圖書館溪西分館29日開幕，吸引很多家長帶著孩子來借書。（盧金足攝）

溪西分館未檢可提供館藏圖書約10萬冊，150種期刊、330席閱覽座位及各式建築相關活動，陪伴民眾在環景綠意中暢遊書海，感受城市建築新美學。（盧金足攝）

陶藝家楊文霓捐贈陶藝創作「飛翔之四」作品，市長林佳龍稱讚，大自然色彩為圖書館增加更多繽紛能量。（盧金足攝）

台中市第一座規畫建築與美學主題的市立圖書館溪西分館29日開幕！近50名捐款600多萬及捐贈藏書的建築師參與啟用，3樓還有全台首曝光的16世紀「建築四書」古書特展。市長林佳龍看到滿館愛書人，欣喜的表示，他家的藏書高達5萬本，除了設計畫牆，還有螺旋樓梯立體書庫，自己家就像一座圖書館，未來將在台中市興建更多「知識糧倉」的圖書館。

這座從高鐵列車就能看見造型像一座打開書本的溪西圖書館，熱門的靠窗閱讀區，打造如咖啡館高腳椅時尚造型，親炙書香，還能欣賞筏子溪與高鐵經過的滿眼美景。

林佳龍表示，溪西圖書館在2014年12月24日他就任前一天動工，但當時只編列6000萬元，與其蓋出一座陽春型圖書館，文化局長王志誠爭取增加3000萬經費，這座總計斥資9000萬興建，預計藏書10萬冊，依現在的藏書量，還有很多空間。

「筏子溪以西的溪西有了一間圖書館一炮而紅，在高鐵列車車廂望向溪西圖書館，就能夠看見一本打開的書！」林佳龍說，圖書館的穿透空間，能夠看見往來的高鐵列車，更能一覽筏子溪流水潺潺的美景。

林佳龍指出，溪西圖書館的工程由原預算6000萬元，提升至9000萬元，感謝各界的支持及在場建築師公會與文化界捐贈藏書、藝術品及設備，近50名建築師共襄盛舉，熱心捐輸，有專為青少年設計的「嘻嘻哈哈聊建築」講座，二樓建築生活美學專區舉辦建築3D列印展，及台中首創建築師組成的「真人圖書館」，由建築師親自為民眾解答建築大小事。

溪西圖書館不僅為綠建築，空間規畫提供民眾空間，更有高達330席的閱覽席位，融合數位匯流、虛實整合的圖書館服務，圖書館不僅是提供圖書，更是文化及社區活動的空間，對許多愛讀書的年輕人而言，更是植入生命中重要的文化記憶。

「台中市未來也需要一位建築師市長！」林佳龍看到台中市大台中建築師公會理事長鄭明裕熱心投入推動，笑稱建築師也很適合當市長，強調今年9月結合兒童閱讀與社區參與的李科永紀念圖書館也將開幕，身為一位愛書人與藏書人，圖書館的落成不僅更確立台中為文化城，溪西圖書館也為台中申請世界設計之都加分。

文化局長王志誠指出，溪西圖書館新建工程，2015年12月開工，2017年底完工，於2018年3月底試營運服務市民，為地上三層建築物，採用RFID自動化圖書系統、VRF變頻多聯式節能空調設備及綠建材與承重牆系統不落柱建築工法，館內空間採分齡分眾設計，一樓設有嬰幼兒閱讀區、兒童閱覽區、報紙期刊區、台中學專區及樂齡專區。

另設置有自助借書機，讓民眾可以自助借閱圖書及視聽資料；二樓為一般閱覽空間，設有開架閱覽區及「CC建築館」以建築生活美學為特色定位，為台中市首座融合建築與美學概念圖書館；三樓為青少年專屬閱覽空間，設有青少年專區、視聽資料區、多功能活動室、小團體欣賞區、多元學習室、無線上網區及電腦檢索區等，為民眾提供全方位服務。

一早就有許多來到溪西圖書館借書，還有家長帶子女來聽志工媽媽講故事，興奮的表示，期待已久的溪西地區終於有一間具規模的圖書館，圖書館設備及景觀或是豐富的建築美學館藏，定期舉辦的建築相關活動，讓溪西圖書館已成為全家人假日休憩的最佳閱讀場所。

(中時 )