埔里巧味早點「餡餅」 北方口味 滿足山城居民味蕾饗宴！

2018年04月29日 15:46 中時 楊樹煌

埔里巧味早點的邱姓老闆與老闆娘每天為應付門庭市的客人而忙碌已。（楊樹煌攝）

▲埔里巧味早點的「豬肉餡餅」口味獨特，口耳相傳，聲名大噪，用餐時刻總是大排長龍。（楊樹煌攝）

▲埔里巧味早點的「餡餅」道地北方口味，廣受青睞，店外大排長龍，店內高朋滿座，座無虛席。（楊樹煌攝）

巧味早點老闆邱文祥，早年是北方館師傅，將道地北方口味「豬肉餡餅」帶回埔里，滿足山城居民味蕾饗宴。（楊樹煌攝）

台灣地理中心的南投埔里山城，雖然沒有道地的北方館，不過對於喜愛「餡餅」和「蔥油餅」的民眾並不失望，位在埔里鎮媽祖廟附近有家「巧味早點」，老闆邱文祥早年就是北方館的師傅，將道地的北方口味「餡餅」帶回埔里，滿足偏鄉居民的口腹之慾！

位於埔里鎮西寧路的「巧味早點」，店面並不起眼，也無豪華裝潢設備，卻是天天高朋滿座，該店經營迄今已30餘年，聲名所及，早已成為埔里鄰近4鄉鎮熱愛餡餅、韭菜盒、蔥油餅及蛋餅的饕客還有遊客，遠近到來，享受不一樣又味美可口美食的不二選擇。

該店道地北方口味的「豬肉餡餅」，是最令人稱頌的招牌餐點，圓圓餡餅，約手掌心大，趁剛出爐熱呼呼時，大口咬下，皮薄肉鮮，裡面紮實又飽滿的豬肉餡，口感鮮美，還有一瀉而出的燙口肉汁，有位許姓饕客就指出，在巧味早點大口吃餡餅，享受「爆漿」的鮮美肉汁如湯包，就是過癮。

巧味早點邱姓老闆，30餘年前由台北的北方館返回埔里，與夫人姜以美共同接手父母經營的早餐店，其中「豬肉餡餅」就是他們再創媽媽經營巧味店聲名大噪的高峰，而且迄今歷久不衰，總是贏得口碑，並口耳相傳。

巧味早點人氣不減，生意扶搖直上，老闆娘姜以美透露，主因是她們的豬肉餡餅，採用嚴選上等材料，搭配私藏配方精心調製，當天現包現煎，絕不冷凍，並承襲傳統經典的北方口味，麵皮酥脆，口感Q香彈牙，內餡飽滿多汁，入口肉嫩鮮香，熱熱吃還能享受美味噴汁，香氣四溢，讓民眾都能滿足味蕾饗宴！

巧味早點位於埔里鎮西寧路39號，假日不休息，每天營業時間從清晨6時起至上午10時30分就打佯，該店的皮薄、餡多餡餅、韭菜盒及紮實、豐滿的特殊蛋餅都只售25元，民眾如怕人多大擺排長龍，可事先電話049-2983001預約。

(中時 )