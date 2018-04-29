馬屁精？曾怒罵金正恩是蠢蛋 杜特蒂：他是新偶像

菲律賓總統杜特蒂。(圖/美聯社)

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中時電子報

文金會在27日順利落幕，兩韓也共同宣言將致力終結朝鮮半島的戰爭狀態，對此曾公開罵金正恩試射導彈是「弱智」、「蠢蛋」、「雜種」的菲律賓總統杜特蒂，也大改過去的看法，表示金正恩是他的新偶像，還說希望哪天可以和他見面。

向來敢說的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）29日凌晨從新加坡返抵達菲律賓時，在機場表示：「害我現在都把金正恩當偶像了。過去他一直是以壞小孩的形象出現，但這一次的行動，使他成為每個人心中的英雄」，並稱讚金正恩很懂得看準時機，還瞬間化身為「粉絲」說，如果希望有機會可以見到本尊。

不過在此之前，杜特蒂對金正恩的評價可是180度大不同，他曾在2017年公開譴責金正恩再次試射飛彈，更痛罵他是「雜種」，還叫大家「別被他那張看起來像好人的肉肉臉騙了」，若他走錯一步，東亞就會成為焦土。

除此之外，杜特蒂也在同場活動中公開罵過金正恩是會引爆核戰的「弱智」、「傻蛋」，也曾在去年4月與美國總統川普通話時，稱金正恩為「狂人」。

不過金正恩也不是杜特蒂唯一的偶像，他也和菲律賓前總統羅慕斯（Fidel Ramos）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）以及菲律賓農民，一同名列杜特蒂心目中的偶像名單上。

(中時電子報)

文章來源：Duterte now idolizes Kim Jong-Un

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