台中豐原安康社宅辦好鄰茶會 分享共好理念

2018年04月29日 15:54 中時 盧金足

台中豐原安康段社會住宅是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社會住宅。（圖／台中市府提供）

台中市府都發局長王俊傑親自向豐原安康段社會住宅說明，未來社會住宅將提供的多項服務與推展計畫。（圖／台中市府提供）

台中豐原安康段社會住宅是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社會住宅，為讓居民儘早融入社宅生活，台中市住宅處舉辦「好鄰茶會」，與住民介紹環境與生活服務，未來也將針對入住居民的多元需求，陸續推出更多服務與活動，並將開放附近社區共同參與，共享因社會住宅而生的多項社會福利，實踐台中市社會住宅的共好理念。

豐原安康段社會住宅自4月19日起陸續有確定入住的居民遷入，住宅處在社宅1樓開放空間「安康好客廳」舉辦首場「好鄰茶會」，由住宅處委託好伴社規劃，邀請入住居民前來認識鄰居與進駐社宅的組織，包括市府都發局長王俊傑與住宅處處長許由興皆現場，關心茶會舉辦情形。5月19日還有第二場茶會活動。

住宅處表示，會中說明未來社會住宅將提供的多項服務與推展計畫，包括伊甸社會福利基金會、中國醫藥大學附設醫院與維新公寓大廈管理維護公司也均向居民介紹，同時開放對話提問，吸引超過60名居民參與，並體驗「安康好客廳」的多功能用途。

現場也發放共好手冊提供居民清楚、充實的資訊，並有志工招募與公共藝術的計畫說明，未來也將針對入住居民的多元需求，舉辦更多活動，也開放附近社區共同參與，共享因社會住宅而生的多項社會福利。

(中時 )