台中推動南勢溪環境營造 保育南海溪蟹

2018年04月29日 15:56 中時 盧金足

南勢溪環境模擬圖（示意圖／台中市府提供）

工區外南海溪蟹發現位置。（圖／台中市府提供）

台中市政府水利局在沙鹿南勢里慶安宮，舉辦南勢溪環境營造工作坊，邀請地方民眾、民意代表、學者專家、環境保護團體、水利署等共同參與，除了說明南勢溪環境營造工程方向與現況外，釐清工程對南勢溪生態環境的衝擊，現場討論熱烈。水利局表示，最後會議達成工程將朝防洪安全及多樣化生態的方向繼續進行整治，同時回應環保團體的關心與疑慮，將投入資源推動南海溪蟹保育工作。

南勢溪近向上路河段，因土石駁坎年久失修，已出發沖刷掏空情形，因此，市府於沙鹿區南勢溪進行環境營造工程，預計於今年9月完工；然而，大肚山學會等環境保護團體於4月17日前水利署陳情，為南勢溪生態環境與南海溪蟹保育發聲，希望市府南勢溪環境營造工程停工，避免破壞生態環境。

對此，水利局強調，南勢溪長年湧泉而溪流不斷，因當地生態豐富，捨棄排水治理慣用的水泥護岸，改採以柳枝工法、砌石及石籠等方式進行改善，而且所發現的南海溪蟹群聚點，位於距護岸施工最近點145公尺的農地，工程施工應不影響南海溪蟹的棲息地。

南海溪蟹專家鄭清海及柳枝工法引進人曾晴賢教授也出席工作坊，鄭清海表示，南海溪蟹是台灣特有種，以往文獻紀錄只在彰化以南，最大棲地位於嘉義觸口教育園區，他勘查過南勢溪旁的南海溪蟹棲地，數量規模極具保育價值，而且農地並非要休耕才能保育。

曾晴賢說，柳枝工法在台中筏子溪以及台東卑南溪都有使用前例，柳枝的根系進入土壤後，可以有良好的抓地力，保護河岸避免沖刷。

此外，現場也有民眾認為，工程應以防洪安全為優先，不宜停工，希望工程如期進行，完工後結合當地的湧泉文化，將成為沙鹿區的亮點；也有當地種植作物的農民指出，只要不灑農藥，田裏周遭都會有螃蟹。

水利局副局長韓乃斌表示，南勢溪環境營造工程目前階段較大面積的開挖屬於施工的短暫過程，以新社白魚的故鄉食水嵙溪為例，完工後三個月植物就會生長回來，之後也恢復原有的白魚棲地，未來等護岸工程完成後，將種植水柳、蓬萊竹等具有水保功能的台灣原生種植物，恢復原有綠地及竹林意象，並營造多孔隙的生態環境。

市府感謝生態團體對南勢溪環境營造工程的關心與當地生態保育的重視，後續將與在地農民合作，持續投入資源從事南海溪蟹的保育工作，營造兼具休憩、人文及資源的親水環境，讓湧泉文化及溪蟹保育成為當地的雙亮點。

(中時 )