影》管中閔控：執政黨否決台大聘任案 是政治力干涉、動員族群仇恨

管中閔控：執政黨否決台大聘任案 是政治力干涉、動員族群仇恨（影／中天新聞）
友善列印
中時電子報
、旺報／
管中閔控：執政黨否決台大聘任案 是政治力干涉、動員族群仇恨。（圖/中天新聞）

教育部強勢拔管，駁回台灣大學聘任管中閔的人事案，管中閔今現身痛批，過去這段時間只見執政者貪得無厭的掠奪資源，包括對台大校長位子的覬覦，讓政治力量赤裸裸的伸入台大，把台灣人信賴的公義價值徹底摧毀掉，甚至引以為豪的民主連軀殼都不剩。

管中閔今下午接受中天電視獨家專訪，質問4月27日執政黨展現的是正義嗎，這是一種「政治力干涉，否決台大聘任案是動員族群仇恨」。管中閔怒轟，執政黨吃相難看，「我當選校長的結果，是得到司法的傳訊」。

管中閔提出質問，這一段時間執政者展現出什麼？讓我不禁想問：「所有這些貪得無厭的掠奪，對台大位置的覬覦，這就是台灣的價值？」先前台灣社會的價值早就在搞政治的人手中毀掉！

管中閔激動表示，「我沒有什麼派系力量支持，我惟一做的事情就是好好準備演講，我沒有去拉票、我沒有給校務代表寄信，但我得到的是什麼？」管中閔哽咽表示，最後只得到檢察官傳喚系辦同仁，「我當選校長的結果，是得到司法的傳訊」、「我在變校長之前，我得先從司法前活過，這就是我們台灣社會現在變成的樣子」。

4月27日會被記錄成歷史，政治力量侵入了台大校園，帶動寒蟬效應，威嚇其他人不敢站出來，台灣自豪的民主在這一次台大聘任案瓦解了，我們的民主連形都沒有了，連骨骸、精神全部都被抽走，「執政者一時的得意，把台大校長抽走了，但他們可曾在乎過台灣大學生的競爭力，台灣高教的競爭力？」管中閔再次指控執政黨展現得只是一種貪得無厭，想要得到手的就覺不容得下別人染指！管中閔表示，看到民眾對於執政黨處事的反應，他就想到這一句話：「人如果不照天理做事，天的運行也都會出問題」。

(中時電子報)

獨家》談被打壓心情 管中閔哽咽：我心中的價值崩塌了
從煎熬到堅持：管中閔談114天心路歷程
台中推動南勢溪環境營造 保育南… 從煎熬到堅持：管中閔談114天心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。