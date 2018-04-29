上任2天！美國務卿蓬佩奧先訪中東呼籲制裁伊朗

2018年04月29日 16:16 中時電子報 何宜玲

才剛剛上任2天的新任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)，28日馬上飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德，開始為期3天的中東外交訪問行程。他打算從中東開始，陸續拜訪歐洲和其他國家，企圖說服友邦進一步制裁伊朗。

根據美聯社(AP)報導，外界普遍預期川普將於5月讓美國退出伊朗核協議，並重新對德黑蘭當局的核子計畫祭出制裁。因為5月12日是修改伊朗核協議的最後期限。儘管日前蓬佩奧宣稱川普尚未決定，但是他在26日宣誓就任美國國務卿以後，率先前往中東，與伊朗的敵對國家領導人進行討論諮商。

由於川普政府急於針對伊朗核協議做出決定，因此蓬佩奧這時候出訪中東的意義重大。也就是說，5月是中東問題的關鍵月，蓬佩奧的外交訪問也將決定美國將如何應對這場5月風暴。因為蓬佩澳中東之行的最大目的，就是呼籲各國針對伊朗進一步執行制裁。

今年1月，美國總統川普宣布對伊朗的制裁豁免延長至5月12日，並設定當天為修改伊朗核協議的最後期限。若沒有合適方案，美國甚至可能退出伊朗核協議。因為長久以來，川普一直對於該協議心生不滿。

儘管歐洲盟友頻頻說服川普繼續留在伊朗核協議，但是川普並沒有做出正面回應，因此外界普遍認為5月將會是美國意向的關鍵月份。

(中時電子報)