上任2天！美國務卿蓬佩奧先訪中東呼籲制裁伊朗

美國新任國務卿蓬佩奧(中)，28日飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德進行外交訪問。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

才剛剛上任2天的新任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)，28日馬上飛抵沙烏地阿拉伯首都利雅德，開始為期3天的中東外交訪問行程。他打算從中東開始，陸續拜訪歐洲和其他國家，企圖說服友邦進一步制裁伊朗。

圖輯》李雪主、玄松月爭艷！北韓第一夫人壓軸出場

不敵波音！空巴A330明年銷售量只剩50架

根據美聯社(AP)報導，外界普遍預期川普將於5月讓美國退出伊朗核協議，並重新對德黑蘭當局的核子計畫祭出制裁。因為5月12日是修改伊朗核協議的最後期限。儘管日前蓬佩奧宣稱川普尚未決定，但是他在26日宣誓就任美國國務卿以後，率先前往中東，與伊朗的敵對國家領導人進行討論諮商。

由於川普政府急於針對伊朗核協議做出決定，因此蓬佩奧這時候出訪中東的意義重大。也就是說，5月是中東問題的關鍵月，蓬佩奧的外交訪問也將決定美國將如何應對這場5月風暴。因為蓬佩澳中東之行的最大目的，就是呼籲各國針對伊朗進一步執行制裁。

今年1月，美國總統川普宣布對伊朗的制裁豁免延長至5月12日，並設定當天為修改伊朗核協議的最後期限。若沒有合適方案，美國甚至可能退出伊朗核協議。因為長久以來，川普一直對於該協議心生不滿。

儘管歐洲盟友頻頻說服川普繼續留在伊朗核協議，但是川普並沒有做出正面回應，因此外界普遍認為5月將會是美國意向的關鍵月份。

(中時電子報)

Pompeo kicks off Mideast leg of first trip as top US envoy

馬屁精？曾怒罵金正恩是蠢蛋 杜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。