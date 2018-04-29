大同分局保生文化祭 遶境踩街交通管制

北市大同區保生文化祭遶境活動交通管制圖。〔警方提供〕

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2018年「保生文化祭之保生大帝遶境踩街」活動，預定於107年4月29日舉行，轄區大同分局為維護周邊車流順暢與遶境隊伍的交通秩序，將規劃勤務配合交通疏導管制，請用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施：

一、時段：12時30分開始遶境至22時結束。

二、遶境路線：保安宮前→哈密街→穿越重慶北路3段（經和安宮）→左轉迪化街2段→穿越酒泉街→迪化街2段（經萬和宮）→左轉重慶北路3段236巷→右轉重慶北路3段→右轉民族西路→左轉延平北路3段（經天師宮）→穿越民權西路（臺北橋下）→直行延平北路2段→穿越涼州街（經慈聖宮）→穿越歸綏街→左轉民生西路→穿越重慶北路2段→左轉寧夏路→穿越錦西街（經柴寮媽祖會）→穿越涼州街→左轉蘭州街→右轉重慶北路2段→穿越民權西路（臺北橋下）→右轉昌吉街→左轉大龍街（經協天宮）→穿越民族西路→穿越酒泉街→回駕保安宮(如下圖示)。

為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民力協助交通指揮外，大同分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序；遶境活動交通管制最新狀況，將隨時請警察廣播電臺及臺北電臺插播，以提供民眾最新路況及活動訊息，請駕駛人隨時注意收聽，提前改道行駛，避開活動區域（大同區）以維護交通順暢。

(中時 )

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