獨家》整個黨政體制動員 就為弄掉管中閔

2018年04月29日 16:38 旺報 簡立欣

「當我聽到吳先生說我違法明確時，somehow我聽到遠方一個響亮巨大的打臉聲！」管中閔說，這段期間，執政者展現的不是公義、不是正義、不是為了公共性，而是不停搶奪國家資源，動員整個黨政體制，就為不讓管中閔當台大校長。

被媒體問到這次教育部以獨董案認定違法，「經濟法律利益重大未迴避」，管中閔表示：「到底要哪件事情搞我，是選擇性去搞！」如果獨董案能成案，3個月之前就可以做掉他；自己每一步都照著台大的規定去申請，完全問心無愧，「我就太像我媽，膽子小！」如果說他擔任獨董有問題，那台大每個老師都一樣，他沒有比別人占便宜。

今年4月執政黨又說他去大陸兼職，管中閔說，結果蔡政府反而自己捅個馬蜂窩。這件事廈門大學已經回正式的函文給管中閔的律師，說他沒兼職、沒支薪；但前教育部長的辭職聲明卻表示管中閔怎麼不出來面對，管中閔出示廈門大學給他義務律師團的函文反問，這樣還不相信的話，「那我出來講，他們會信嗎？壞心眼的人總覺得別人都是勾結！」

管中閔說，1月5日開始有特定媒體上窮碧落下黃泉，和教育部聯合起來製造某種輿論氛圍，甚至教育部最近一次公文竟然蒐集了49項傳聞，要台大回答，「我非常感激財金系回教育部：我們沒有必要回答『據報載』的傳言！」這早就不是解釋不解釋、信不信的問題，也有很多朋友問他怎麼不出面，但其實他若開個記者會，隔天某些惡意的報紙做兩個大版，挑中間某兩句話攻擊，3天就把他弄臭。更何況，教育部從來沒有發給他一個函文、一通電話，要他說明，「如果他們找遴選委員會或找我本人，我一定會出來，但他們沒有！」

媒體追問，蔡總統首度回應台大校長人事案，表示「尊重教育部專業」，管中閔怎麼看？「教育部的判斷一點都不專業！我沒有甚麼案子，我看到報紙寫『管案』我就一肚子鳥火！本來好好一個勵志故事『玩泥巴小孩當台大校長』，不是嗎？怎麼會變成這個案那個案？」管中閔不改大砲本色，表示自己清清白白。

他表示，為何諸位台大校長候選人都談到傅斯年校長？因為那是大學的價值，是整個社會願意信賴的力量，但是這幾年早就被政府和少數媒體摧毀掉。「我們在問傅斯年校長在哪裡，我們問的就是台灣價值在哪裡！我沒有派系、我沒有拉票、沒有去寄信給校務會議代表；但我當選校長的結果，是得到司法的傳訊？」管中閔高分貝抗議，要變傅斯年校長之前，「我要先活過這個司法！」

媒體問他「有沒想過是誰卡你」，管中閔表示沒辦法也沒有資格猜測，但他看到的事實是，執政團隊發動所有力量、窮盡洪荒之力，「我甚至懷疑，遴選規則上用隱形墨水寫著『管中閔不能當選』。」

(旺報 )