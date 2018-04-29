埔心葡萄樹下饗宴 美酒美食打響葡萄產季遊產地

2018年04月29日 16:42 中時 謝瓊雲

今年天公作美，葡萄萌芽與結果期氣候溫和雨水又少，葡萄果實長得又碩大又甜美。產量品質都好。(謝瓊雲攝)

埔心鄉的溫室葡萄已經陸續成熟上市。(謝瓊雲攝)

埔心鄉長張乘瑜(右起)、彰化縣長魏明谷邀請各地鄉親在葡萄產季到全國最大產地─彰化縣內一遊，。(謝瓊雲攝)

現場還邀請民歌手張弘奇（右）彈唱優美民歌，增添餐宴氣氛。（謝瓊雲攝）

台灣88工商協進會理事長王義郎，為支持優質台灣小農，一口氣認購1000盒頂級葡萄禮盒。（謝瓊雲攝）

溫室葡萄成熟了！埔心鄉公所29日在路葡萄果園舉辦「葡萄季遊埔心、葡萄樹下的饗宴」活動，邀請彰化縣旅遊產業協會成員和地方人士共享美食、美酒，鄉長張乘瑜也與彰化縣長魏明谷聯合邀約全國鄉親，在葡萄產期親自走訪產地遊玩。

埔心鄉公所為行銷埔心葡萄產業、推動觀光旅遊，連續三年葡萄樹下饗宴，今年委託中州科技大學餐廚系副教授陳德勝帶領師生團隊設計葡萄風味餐，並有民歌手張弘奇現場彈唱。

果農黃俊仕表示，在自家葡萄果園打造65米長的葡萄觀光隧道，這三年配合公所主打產地產季之旅，順應入園遊客的用餐需求，異業結盟，與果時手作坊合作推出套餐，反應頗佳，今年假日預約已額滿到5月底。

黃俊仕說，今年葡萄萌芽期氣候溫和穩定，幼果時期雨水又少，沒有寒流與水侵擾，收成大好，每公頃產量約在2000至2800公斤之間，一般葡萄產地價格在每公斤80至150元左右。頂級葡萄和蜜紅等少量栽種品種更是行情看俏。

鄉長張乘瑜指出，溫室葡萄與夏果產期從5月到7月，在葡萄樹下聽著民歌演唱，一邊享用風味葡萄餐，搭配葡萄美酒和季節限定新鮮現採葡萄，並搭配縣內各熱門觀光工廠推出農村體驗一日遊程，異業聯合行銷3年來成功打響名號，已有消費者提出住宿需求。

縣長魏明谷表示，去年彰化縣優質葡萄評鑑，埔心鄉農民就包辦前三名，葡萄已成為埔心鄉主力推廣農產品之，今年1公斤最高可賣到550元，感謝台灣88工商協進會理事長王義郎，為支持優質台灣小農，一口氣認購1千盒最頂級葡萄禮盒，每盒1千元，共計1百萬元。

魏明谷說，縣府團隊為了提高葡萄行銷產業以及提升附加價值，今年將舉辦葡萄與酒馬拉松比賽，歡迎大家到彰化縣內溪湖鎮、埔心鄉、大村鄉等葡萄產地來，吃葡萄、採葡萄、買葡萄。

(中時 )