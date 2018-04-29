美國國防部計畫派濱海戰艦打擊毒梟

美國海軍的濱海戰鬥艦極速可到40節，要打擊毒梟性能綽綽有餘。(圖/美國海軍)

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中時電子報

面對日益猖獗的中南美毒梟，美國軍方準備動用高速的濱海戰艦(LCS)來阻止。這些毒梟的運輸艇船速越來越快，甚至懂得匿蹤設計以減低被雷達發現的機會。

防衛新聞(Defense News)報導，美國國防部長吉姆．馬提斯(Jim Mattis)和參謀聯席會議主席喬．鄧福德將軍(Joe Dunford)在國會聽證會上表示，五角大廈正在審查濱海戰艦在美國緝毒行動方面可能發揮的作用，而且這是美國南方艦隊司令寇特．提德(Kurt Tidd)的要求。

失火中的運毒艇，這種運毒艇沒有多少外部結構，相當流線型，船速快，雷達反射面很小，不容易發現。(圖/美國海岸巡防署)

美國海軍一直在製定戰略，希望至少讓四艘LCS返回南方執行反毒品行動。根據美國國防部新聞報導，海軍局長理查德．斯賓塞(Richard Spencer)的說法，自從2015年海軍停止提供軍艦協助海岸警衛隊打擊毒品走私以來，海上運毒的次數提高了一倍。

今年4月7日，美國海岸警衛隊與美國海軍在太平洋海域截獲一艘來自哥倫比亞的運毒艇，首先是海軍的P-3巡邏機發現的，再由航速35節的颶風級近岸快艇追緝，運毒艇在查覺被發現後，不斷的向外丟棄可卡因，在經過90分鐘的追擊，運毒艇可能因為引擎過熱而燃燒，最終緝毒員在這艘艇上找到近500公斤的可卡因。

運毒艇是特製的快船，由玻璃纖維製成，並且相當流線型，這都有助於避免視覺或雷達檢測，可以稱的上是匿蹤艇了。為了避免追查，運毒路線駛得相當迂迴，有時會繞到加拉巴戈群島附近，使得追查越來越困難，美國海岸警衛隊近年來一再警告，目前他們的資源，已不足以有效攔截美國南部海域，這也是為什麼需要海軍支援的原因。

根據法律，美國海軍不能加入執法，但可以讓海岸警衛隊成員，搭上現役軍艦並使用軍用通信的模式起到支持作用。

LCS極速可到40節，並且有系統模組化設計，可以依照任務需要，將合適的感測設備和武器迅速換裝，因此要讓原本LCS適應打擊毒梟的工作，是相當簡單的，某種角度上也是符合當初設計。

(中時電子報)

文章來源：The Pentagon is poised to send the LCS to thwart narcos

文章來源：The US Coast Guard and Navy pulled a half-ton of cocaine from a burning go-fast boat in the Pacific

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