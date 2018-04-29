敬鵬大廠一夜燒死5消防員 竟是工安違規慣犯

桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮分廠28日大火造成消防人員5人死亡、2名泰籍工廠員工死亡及7人受傷。（葉書宏翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

桃園市平鎮的敬鵬平鎮工廠昨夜發生大火，導致5名消防弟兄不幸殉職，經勞動部資料顯示，敬鵬工業竟然是工安違規慣犯，不僅廠內多項設施均不符合職業安全衛生設施規則，也多次違反勞基法延長員工工時，甚至未依規定加給工資，如今卻因工廠的工安問題釀成救災人員殉職。

從2016年2月起，敬鵬也多次被桃園市勞工局發查到「延長工作時間超過法令規定、每七日中未有一日之休息作為例假、未依法定程序延長工作時間、延長工時時間未依規定加給工資、假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資..」等違法勞基法情形。

此外據勞動部網站資料顯示敬鵬工業公司，自2016年起就多次被安全衛生署查核到違規情況，包括2016年12月21日的「對於化學設備管路之維修作業，未將閥等加鎖，使其無法擅動，未設有不准開啟之標示或設監視人員監視」

2017年7月20日則是被查到「廠內廢水廠走道開口邊緣未設置適當強度護欄；廢水廠局限空間作業場所入口處未公告禁止無關人員進入之規定；局限空間危害防止計畫已訂定呼吸防護具之檢點並確認其數量，惟未以個人專用為原則，並訂定選擇、使用、經常檢查、保持其性能之計畫。」

2017年7月28日「使用高壓清洗機未設置漏電斷路器；廢水廠局限空間作業場所入口處未公告禁止無關人員進入之規定；對於供局限空間作業之勞工配戴之呼吸防護具，未依作業類型及可能暴露選用合適及適合個人使用之呼吸防護具。」；2017年10月18日「於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞之部分，未有護罩、護圍、套胴、跨橋等設備。」

(中時電子報)

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