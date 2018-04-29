主播2年存500萬頭期款 喊話存2億就退休

「Live.me Voice 2 我的主場秀」演唱會今在台北三創舉行。（盧禕祺攝）

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「Live.me Voice 2 我的主場秀」演唱會今在台北三創舉行。（盧禕祺攝）
孝英擁有120公分修長美腿。（盧禕祺攝）
孝英擁有120公分修長美腿。（盧禕祺攝）
孝英當主播2年存500萬頭期款，喊話存2億就退休。

近年直播當道，成為年輕世代中的媒體主流，其中擁有3000名主播、全台灣下載數超過200萬人次的「Live.me」直播，28、29日在台北三創舉辦「Live.me Voice 2 我的主場秀」演唱會；該平台人氣第一的主播孝英，擁有120公分修長美腿，在餐廳駐唱超過10年，演出前受訪透露直播月入超過50萬，當主播近2年已存到買房頭期款3、500萬，放話存到2億就退休。」

「Live.me」今安排5位人氣直播主受訪，30歲年紀較長的孝英透露單身2年多，曾有網友開價每個月50萬包養被她拒絕，她稱如果真的要和網友見面，至少開價500萬才會考慮，且僅限吃飯聊天；曾有位富豪男粉絲送她價值600萬台幣的點數，對方已婚還帶著老婆一起到孝英駐唱工作的地方捧場。

唯一入選的男性主播大豪，五歲開始學小提琴與鋼琴，以其清秀外表及琴藝吸引大批女粉絲支持，被譽為小王力宏；主播柔柔，今唱偶像蔡依林的〈日不落〉，曾患人群恐懼症的她，透過直播表演才藝找到自信；而主播琦欣則被封歌藝最高超，街頭藝人出身的她，演出超過1000場的磨鍊，曾在街頭演唱時獲街友打賞。「Live.me Voice 2 我的主場秀」演唱會每場800張票銷售一空，3場總票房收入約480萬。

(中時 )

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