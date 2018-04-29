有「志」一同！中市盼號召2000名花博交通志工

台中市府預計募集2000名花博交通志工，提升2018台中世界花博交通及接駁服務。（圖／台中市府提供）

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2018台中世界花卉博覽會11月將開幕，各項準備工作緊鑼密鼓展開，為提升花博期間交通及接駁服務，交通局預計招募停車場志工、接駁站志工及交控中心志工，共2000名交通志工，截至4月底已招募1288人。交通局長王義川表示，期盼更多民眾加入花博志工行列，共同響應花博。

台中花博將於2018年11月3日至2019年4月24日在外埔、豐原、后里3個展區舉辦，各展區及場館內容豐富精彩，為使民眾順利於園區間移動，避免交通打結，交通局除規畫園區間接駁車及相關交通路線導引標誌外，也將號召交通志工協助引導。

王義川指出，由於花博展期長達半年，市府將動員至少2萬名志工共同參與，活動後並規畫一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

花博交通組志工預估需2000人，至4月底止，除原來交通局的交通志工外，已有中華電信、台電、太平守望相助隊、外埔守望相助隊、勤益大學、台中高農、大自然協會等企業及民間體團響應參與，共招募有1288人。

後續也將辦理志工訓練，透過課程介紹及實作，讓志工們進一步瞭解花博活動內容，發揮民力運用，期盼市民一同響應花博，加入志工行列。

擔任交通局志工的林小姐表示，從事志工活動為大家服務是一件開心的事，花博是台中在地的大活動，更是國際盛事，能夠擔任志工參與其中，讓她的服務熱忱再次湧現，倍感驕傲。

交通局表示，凡年滿16歲以上，具有服務熱忱的民眾都歡迎加入志工行列，報名方式以團隊報名為主，個人報名為輔，報名花博志工後，必須完成相關訓練課程，鼓勵志工多多參與服務，希望花博在地轄區內鄰里個人、社團及社區發展協會等來共同參與台中市的盛事。

(中時 )

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