連2場沒先發 廖健富透露：近期遇到點瓶頸

2018年04月29日 16:45 中時電子報 蔡銘仁

Lamigo桃猿「強打少年」廖健富至今表現神勇，目前暫居聯盟打擊王，不過猿隊昨沒把他排進先發，今(29日)與中信兄弟三連戰最後一場，先發依舊沒有廖健富，廖健富表示，沒有身體上的狀況，這2場只是休息、放鬆一下，不過打過幾場後，有發現些問題跟盲點，現在還未找到答案。

廖健富年僅19歲，今年自一軍開季，打擊身手了得，至今出賽24場，繳打擊率4成27、長打率6成22、上壘率5成、3轟、23打點成績。儘管打擊率還是高，但廖健富自己認為，近期狀況是有點掉下來，「是前面打太多安打了」，同時透露有出現盲點，節奏也有點亂掉。

會有盲點，廖健富坦言，最近想法有點太多，對自己要求很高，結果造成反效果，「之前高中時也遇過類似狀況，求表現結果打不好。」因此，他現在所要做的，是讓自己回歸原點，「高中教練也跟我說，高一打得很好，不用刻意想更好，維持住好的，自然會成長。」

教練當時一席話，廖健富過了一段時間，才慢慢參透其中道理，現在他也想用類似的想法，去面對眼前的難關，「結果無法自己決定，做好該做的，自然結果就會好。」廖建富沒先發，可能比賽後段才上場代打，同時，他也會關注場上狀況，跟其他捕手討論、交流意見，持續學習。

(中時電子報)