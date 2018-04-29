小蝦米對大鯨魚！管爺：會打完司法戰「這是我自己的戰役」

2018年04月29日 16:46 旺報 簡立欣 、 鄧博仁

「拔管」之後首次面對媒體！被教育部駁回台大校長當選人的管中閔，29日下午在台大附近「人性空間」餐廳侃侃而談，從一開始的欣喜、到不敢置信為何「白白布被染到黑」的驚懼、對人性和所有價值的幻滅，以致最後選擇承擔，管中閔說，這是生命還剩下什麼、要留下什麼的選擇與堅持。（鄧博仁攝）

教育部4月27日對台大校長人事案做出「管中閔不能再成為候選人」的決定，管中閔下一步怎麼走？對此他表示，他現在連當選人的資格都不是，對台大未來要怎麼做也沒辦法說甚麼話；但他會打司法戰，因為這是目前唯一可以勉強相信的體系，而且他會堅持到底，甚至一直走到走完釋憲。

管中閔表示，教育部427的處分，「對我是斬草除根，對台大是圖窮匕見，對國家名器是吃相難看、貪得無厭。」教育部指控他有違法爭議，甚至吳茂昆直接說他「確實違法」，管中閔反問，教育部給台大遴選會的7、8道「金牌（公文）」，哪一道不是雞蛋裡挑骨頭？沒爭議也要透過政媒操作變成有爭議，怎麼說明、解釋也沒有用，是已預設結果的政治操弄；要釐清事實只有一條路，就是走司法路線，在法院尋求可能的出路，當然這條路不好走，但不管如何還是得走下去。

被問到如果台大重啟遴選，他還會參加嗎？管中閔沉吟了一下，說：「我不是遲疑喔，我只是在想，如果台大願意重啟遴選，那表示它服膺教育部的裁判，如果你是候選人，你還要不要選？」

他表示，有人說教育部的大學校長遴選雙重標準，說法一變再變，反反覆覆；但其實教育部沒有雙重標準，說法也沒有一變再變，教育部、甚至整個國家機器總動員，只有一個標準、一個鐵律：「管中閔不能當台大校長」。

至於最近國民黨內的呼聲，要管中閔參選台北市長或總統；他簡單回應「根本想都沒想過」，他當前最關心的是台大的未來，以及台灣高教自治被剝奪。

管中閔表示，在司法戰上，以訴訟當事人適格，最該提出訴訟的是台大，因為教育部是駁回台大的呈報公文；「427後，我現在連校長當選人的資格都沒有，對台大該採取何種作為，更不該講什麼話。」

不過他表示，他個人對大學自治與學術自由，會採用體制內的任何途徑，包括司法途徑，甚至一直走到走完釋憲，他都會堅持到底。即使知道這個體制很龐大，是小蝦米對大鯨魚，「這是我自己該打的仗，我自己還是會打完；我不能要求別人，這是我自己面對的選擇與承擔。」如果檢方採取刑事司法手段，他也會接受它、面對它、處理它，因為沒有辦法放下它。

(旺報 )