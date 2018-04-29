日本長者來台求助 航港局幫忙圓夢

安川壽和（中）和妻子在當年自己設計的砂糖專用倉庫前，與南部航務中心主任余建勳（右）合影。（航港局提供）

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透過台糖公司協助找出沉睡已久的設計圖，安川壽和找到自己在圖面上的簽名。（航港局提供）
當時監造台糖砂糖及穀物倉庫設計圖簽名處。（航港局提供）

日據時期有許多日本人在台灣建造工廠倉庫，航港局表示，日前有高齡80餘歲日本人安川壽和（Yasukawa Toshikazu），與妻子搭郵輪到高雄港，表示想看自己親手設計及監造的倉庫。在會日語的航港局南部航務中心科員蔡伯言翻譯下，協助安川先生圓夢，也了解當時的設計巧思。

航港局指出，安川夫婦當時懷著忐忑不安的心走進了南部航務中心，佈滿皺紋雙手取出發黃照片影印紙本，表示因個人緣由希望進入高雄港區拜訪46-2號倉庫，完成心願。一問之下，原來在1970年，安川壽和外派至台灣設計、監造台糖於高雄港區46號碼頭後線的砂糖及穀物專用倉庫（46-2號倉庫），在外派期間妻子剛懷孕無法一同來台，希望趁著與妻子的暮年郵輪之旅，讓她也看看當初引以自豪的工作成果及回味當時的點點滴滴。

據安川先生的說法，出發前熟知倉庫位於港區管制區內，所以出發前即試著聯繫公司在台灣的分部，也試著聯繫當時一同建設的台灣夥伴，希望能得到幫助，進入港區再度拜訪倉庫。但隨著搭郵輪訪台的時間一點一滴迫近，老先生得到的消息僅有台灣分部回覆說需要取得許可，並得知一些當時的夥伴已不在人世，這樣悲傷的消息而已。

航港局南部港務中心主任余建勳說，聽了原委後，決定幫助安川先生，在前往46號碼頭的路上，他遠遠的認出自己設計的砂糖專用倉庫，直指著前方說「就是前面藍色屋頂的倉庫。」倉庫旁原有的事務所也跟當初建造時一樣，絲毫沒有變動。

經由安川先生的說明，原來46號碼頭的砂糖專用倉庫，會有個異於一般倉庫的歐洲建築物尖頂，是為了上端砂糖輸送管線設置及砂糖的囤放所設計，而倉庫至今仍運作良好，絲毫不遜色於現今的倉庫，讓在場人員感佩當時這些前輩的巧思和創意。

余建勳表示，安川先生想起原來的事務所內有當初的設計圖及使用手冊，上面留有自己的簽名，想要看看是否還在。但由於倉庫及辦公室仍為台糖租用，經與台糖的辦公室主管協詢後，由台糖的工作人員協助在辦公室二樓找出沉睡已久的設計圖。

安川先生心潮澎湃，翻著曾經熟識的設計圖，找到自己在圖面上的簽名，並取出自己的記事本再簽了一次名，讓大家比對，激動之情溢於言表，彷彿終於找到自己在這裡存在過的證明。回程的路上老先生一再的道謝說「這是他一生中很重要的回憶」感謝大家能完成他這趟旅程的最大目的。

(中時 )

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