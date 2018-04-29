南投縣民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽在草屯隆重揭幕

2018年04月29日 17:30 中時 楊樹煌

▲全國達人秀簡志祐及陳濯恩展露神乎其技的「雙人立方體」演出。（楊樹煌攝）

▲南投縣民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽，精彩的獨排輪民俗技藝饗宴。（楊樹煌攝）

2018年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽，今29日在南投縣草屯鎮真佛宗台灣雷藏寺隆重揭幕，有有來自全國6個縣市、81個單位組成134隊達千餘選手參賽，會場並有義賣助弱勢，場面熱鬧。

華光盃民俗體育競賽開幕式，南投縣副縣長陳正昇特地到場致意，縣議員兼南投縣體育會民俗體委會主委簡賜勝、縣議員簡景賢、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑、省府秘書長鄭培富、華光功德會總會理事長張耀仁及縣內多位校長都應邀列席。

開幕活動的「民俗技藝饗宴」，在埔里鎮中峰國小神鼓迎賓、雙人立方體、水流星、台灣戲曲學院旗開得勝等表演中揭開序幕，其中，雙人立方體由全國達人秀簡志祐及陳濯恩展露出神乎其技的演出，除展現力與美之外，更充分發揮雙人合作默契，讓全場觀眾大呼過癮。

投縣民俗體委會主委簡賜勝表示，學生經1年的努力，在競賽中展現成果，並也吸引全國民眾前往觀賞比賽與精彩的技藝，對民俗文化提升及民俗體育發展相當有意義；希望縣府未來能持續督導學校推動民俗體育，培養出更多優秀的人才。

簡單隆重的開幕式及精彩民俗技藝饗宴後，隨即展開各項民俗體育競賽，有跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、舞龍、醒獅、太鼓、戰鼓、閩南獅、跳鼓陣等10項，共有134隊分別進行個人賽組、雙人賽組、風箏組及團體賽組，共有千餘位選手參賽，並展現出精湛技藝，期爭取最高榮譽。

(中時 )