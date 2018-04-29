南投縣民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽在草屯隆重揭幕

▲南投縣民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽在埔里中峰國小神鼓迎賓中揭開序幕。（楊樹煌攝）

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▲全國達人秀簡志祐及陳濯恩展露神乎其技的「雙人立方體」演出。（楊樹煌攝）
▲南投縣民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽，精彩的獨排輪民俗技藝饗宴。（楊樹煌攝）

2018年南投縣真佛宗民俗文化嘉年華暨華光盃民俗體育競賽，今29日在南投縣草屯鎮真佛宗台灣雷藏寺隆重揭幕，有有來自全國6個縣市、81個單位組成134隊達千餘選手參賽，會場並有義賣助弱勢，場面熱鬧。

華光盃民俗體育競賽開幕式，南投縣副縣長陳正昇特地到場致意，縣議員兼南投縣體育會民俗體委會主委簡賜勝、縣議員簡景賢、簡峻庭、李洲忠、廖梓佑、省府秘書長鄭培富、華光功德會總會理事長張耀仁及縣內多位校長都應邀列席。

開幕活動的「民俗技藝饗宴」，在埔里鎮中峰國小神鼓迎賓、雙人立方體、水流星、台灣戲曲學院旗開得勝等表演中揭開序幕，其中，雙人立方體由全國達人秀簡志祐及陳濯恩展露出神乎其技的演出，除展現力與美之外，更充分發揮雙人合作默契，讓全場觀眾大呼過癮。

投縣民俗體委會主委簡賜勝表示，學生經1年的努力，在競賽中展現成果，並也吸引全國民眾前往觀賞比賽與精彩的技藝，對民俗文化提升及民俗體育發展相當有意義；希望縣府未來能持續督導學校推動民俗體育，培養出更多優秀的人才。

簡單隆重的開幕式及精彩民俗技藝饗宴後，隨即展開各項民俗體育競賽，有跳繩、扯鈴、獨輪車、放風箏、舞龍、醒獅、太鼓、戰鼓、閩南獅、跳鼓陣等10項，共有134隊分別進行個人賽組、雙人賽組、風箏組及團體賽組，共有千餘位選手參賽，並展現出精湛技藝，期爭取最高榮譽。

(中時 )

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