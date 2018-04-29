台中市藝術家學會聯展 港藝中心登場

立法院副院長蔡其昌(右二)參加台中市藝術家學會會員聯展開幕式。（陳淑娥翻攝）

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民眾全家大小欣賞討論作品。（陳淑娥翻攝）
2018台中市藝術家學會第9屆會員聯展開幕，現場有薩克斯風表演。（陳淑娥翻攝）

「2018台中市藝術家學會第9屆會員聯展」即起在港區藝術中心登場，展出逾百件各種媒材的藝術創作，立法院副院長蔡其昌共襄盛舉，期待大家多多浸潤藝術中，豐富自己美好的心靈。

港區藝術中心主任溫國宏表示，海線地區的藝文能量是非常強大，台中市藝術家學會來港藝中心展覽，經過多位藝術家前輩的教導與栽培，展現出豐富且多元的作品，將帶給參觀民眾深刻的藝術氣息。

蔡其昌指出，我們常強調在經濟與國防上，卻忽略最重要的藝文，自己長期在藝文工作的推動，並不亞於為民服務工作的努力，就像台中市藝術家學會，多年來在藝術工作的努力不懈是一樣的。

台中市藝術家學會於87年由創會長張明材，與一群熱愛藝術創作者共同成立，至今已邁入第20年，目前擁有70餘位會員，本次聯展作品媒材豐富，包含油畫、水墨、水彩、書法、篆刻、雕塑、陶藝、攝影、插畫、紙黏土等各式各樣，各有精采之處。

「2018台中市藝術家學會第9屆會員聯展」展出作品中，有不少獲全國美展、台陽美展、大墩美展、中部美展、玉山美展等重要美術獎項肯定，即日起至5月20日止，於港區藝術中心展覽室B展出。

(中時 )

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