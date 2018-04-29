繫上黃絲帶聲援 清華大學：撤換教長 收回拔管成命

2018年04月29日 17:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部「拔管」效應擴大，學界風起雲湧發出怒吼。繼國立大學校院協會、私立大學校院協會發聲，清華大學在今(29)日校慶當天，也發布〈清華宣言〉，抗議教育部荒腔走板的台大校長遴選案件，擔心這會是台灣墮落的開始。宣言也要求蔡英文總統，撤換教育部長，收回此次台大遴選事件的成命。

〈清華宣言〉回溯大學校園昔日遭受政治力介入的歷史，指出1991年清華校園曾發生驚動台灣社會的「獨台案」，清華大學歷史研究所碩士生廖偉程等五人，因閱讀史明的著作《台灣人四百年史》而遭逮捕，並擬以內亂罪判處唯一死刑。當時清華師生即使政治理念分歧，但仍群起抗議，全台灣大學與知識分子也聲援力挺，結果促成了知識界大團結。

清華宣言要求，總統撤換教育部長，並收回此次台大遴選事件的成命，立即修改大學法，由遴選委員會自主決定各大學校長的人選，最後落實黨政軍退出校園，還給校園乾淨自主的空間。

以下為〈清華宣言〉全文：

1991年在這個校園裡發生了驚動台灣社會的「獨台案」，清華大學歷史研究所碩士生廖偉程等五人，因閱讀史明的著作《台灣人四百年史》而遭逮捕，並擬以內亂罪判處唯一死刑。當時清華師生即使對此事的政治理念極為分歧，但仍群起抗議，全台灣各大學與知識分子也第一時間站出來聲援，結果促成了知識界大團結，不僅調查局副局長高明輝因此辭職，更廢除了刑法第一百條以及《懲治叛亂條例》。自此，大家都以為台灣領先所有華人社會，為後代子孫確認了思想自由、學術自由與言論自由等天賦人權。

但當台灣政壇首度出現總統、副總統與教育部長皆出身高教體系的組合時，最近卻發生如此荒腔走板的台大校長遴選案件，我們擔心這會是台灣墮落的開始，謹發佈以下宣言：

人類的主要價值在文明，台灣的重要價值在民主。大學不僅是要傳承以及創造知識，更應該要捍衛台灣這塊土地的價值。

我們應該要有免於恐懼的自由，我們繫上黃絲帶，我們誓言與所有曾經努力過的人民們，不論立場是否相同，一起捍衛台灣民主與學術自由。我們懇切呼籲執政黨裡的「台大人」，不要忘記當年在台大訴求「自由之愛」的初衷；我們也呼籲在野黨明確表明你們以後面對類似事件的態度；我們呼籲所有厭煩藍綠惡鬥的台灣民眾，大聲說出我們對這些政治人物的要求。

我們要求蔡總統：1.撤換教育部長，並收回此次台大遴選事件的成命。2.立即修改大學法，由遴選委員會自主決定各大學校長的人選。3.落實黨政軍退出校園，還給校園乾淨自主的空間。

宣示於清華園，2018年清華校慶日

(中時電子報)