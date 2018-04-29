年輕中信低潮 周思齊勉勵小將：亂世出英雄

2018年04月29日 17:15 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟歷經大換血後，今年開季走得跌撞，今(29日)若再輸Lamigo桃猿，將是本季首支20敗的球隊，陣中年輕球員不穩定，可能是其中一個原因，身為老大哥的周思齊認為，球隊在換血中，狀況是有些混亂，但相對也給了年輕球員很多機會，「英雄都是在亂世中出現的。」

中信去年「五虎將」冰風暴後，不少球員離去，年輕球員因而獲得不少機會，如王威晨就是把握住機會，如今成為固定開路先鋒。但要等待年輕球員成長，付出的代價，就是戰績不佳；截至今天賽前，中信以6勝19敗墊底，是四隊唯一還沒拿到10勝的球隊。

「亂世出英雄。」儘管現階段，中信戰績並不理想，不過，周思齊認為，這批年輕球員天分跟資質都很好，現在這樣的情況，機會相對多，更要把自己準備好，把握住機會，「以前我在誠泰Cobras後期、2009年進兄弟象時，沒那麼多機會，但一樣隨時準備好，成功與否都看個人。」

周思齊身為老大哥，也不時會當起年輕球員的導師，「他們都期待自己發光發熱，我也一樣期待，但這不是說吃個大還丹，馬上就可以變好的，基本訓練還是要紮實。」周思齊直言，想贏球，要不時反思自己練多少球、揮多少棒，「決心要在，輸球可以，但不能失志。」

周思齊也用自己的表現，給其他球員做了好榜樣；近3場先後對到統一獅和猿隊，周思齊都轟出全壘打，相隔兩年再度連3場開轟，打擊手感火燙。狀況比先前更好，周思齊表示，最近揮擊確實不錯，但狀況多少都會有起伏，沒做特別的調整，都是維持一樣的步調。

(中時電子報)