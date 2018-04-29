工廠存放2000公升柴油？敬鵬：發電機使用

2018年04月29日 17:27 中時 黃琮淵 、中時電子報/ 吳家詮 、中時電子報/

敬鵬大火發言人葉公彥說，2000公升的柴油，是供發電機使用，否認是網路傳聞為了保稅而用來洗滌電路版。（賴佑維攝）

敬鵬工業平鎮3廠大火造成嚴重死傷，敬鵬稍早在證交所舉行重大訊息說明，對於現場存放超過2000公升的柴油，可能是引發大火的關鍵原因，敬鵬發言人蕭公彥表示，燃油的用途是發電機使用，燃油容量是依法設置，站在馬路往工廠方向看的話，火事發生在左邊，柴油在右邊，研判應該不是造成火事的主要因素。

葉公彥強調，五樓廠房的確存放約2000升的柴油，是供發電機使用，否認是網路傳聞為了保稅而用來洗滌電路版廢料。

不過蕭公彥也說，雖然研判發直接引發火災，如果火事延燒造成助燃，要等事後勘驗才知道。

蕭公彥表示，此次受災區域是平鎮廠區的P3及P2廠，P3場5樓防焊製程烤箱首先發出火事警報，並迅速延燒，波及相鄰的P2廠，火災發生後立即啟動人員疏散，對於造成所有的不幸，敬鵬公司表達歉意與哀悼，也希望在就醫的消防員能夠度過難關。

蕭公彥表示，昨晚9點15分警衛室火事受信總機發報P3廠5樓有火事，首位立即通知廠內負責人前往察看，發現防焊烤箱室內有濃煙，隨即啟動人員緊急疏散。

蕭公彥表示，晚間9點17分火事受信總機發佈P3火事，警衛並立即通知消防隊，9點20分第二次通知消防隊，消防隊不久即迅速抵達。

(中時 )