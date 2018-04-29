林宥嘉獻驚喜丁文琪虧「你是在求婚一次？」 盼兒子的星座是...

2018年04月29日 17:29 中時 許雅淳

林宥嘉「THE GREAT YOGA」世界巡迴演唱會「終極家場」圓滿落幕。（華研國際提供）

林宥嘉實現帶歌迷吃宵夜的諾言。（華研國際提供）

林宥嘉「THE GREAT YOGA」世界巡迴演唱會「終極家場」28日在高雄巨蛋圓滿落幕，慶功宴上他透露老婆丁文琪在台下，看到他演唱〈我夢見你也夢見我〉舞台後方視訊投射出過世的狗狗「哈吉」的插畫，當場感動落淚，而他自彈自唱丁文琪的歌曲〈不說〉，原先不想要在螢幕上寫原唱，但怕粉絲不清楚，所以還是上原唱的名字，向全場萬人放閃，至於丁文琪的反應，他表示：「太太說『你弄成這樣，我以為你是在跟我求婚一次嗎？』」夫妻倆鬥嘴，十分逗趣。

巡演最終場唱回高雄，他認為有衣錦還鄉的感覺，因去年阿公過世，更珍惜與家人的相處，特地邀阿嬤、親友團至高雄看演唱會，被問及阿嬤是否有關心將出生的孫子，他直呼：「阿嬤真的都沒問。」對於兒子的出生時間，他至今僅透露在夏天出生，身為巨蟹座的他，坦言「老婆不希望兒子是巨蟹座，因為家裡已經有一隻巨蟹要對付」。

他更透露兒子可能在8月8日前出生，屆時他將首過父親節。他更表示會陪丁文琪進產房，「但我只敢站在老婆頭的那一邊陪產，看著她的臉幫她打氣」，並不敢直接觀看兒子的全部出生過程。

丁文琪目前懷孕約7個月，他透露兒子很好動，時常有很大力的胎動，她會感到不舒服，「胎動是很健康，但希望兒子適可而止胎動，我會對兒子說：『麻煩胎動一下，但要適可而止』。」

此外，香港四大天王的劉德華、張學友、郭富城、黎明，4位皆生女兒都是「岳父命」，他先前跨年跟郭富城一同大跳〈分享愛〉，是否想跟四大天王結為親家，他打趣說：「當然好阿，那我再努力多生3個。」

(中時 )