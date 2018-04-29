籲代理校長中立 鄭秀玲：勿為管中閔背書 賠掉台大聲譽

2018年04月29日 17:35 中時電子報 林郁庭

教育部「拔管」，引發各界不同聲浪，台大經濟系主任鄭秀玲今天下午表示，有寫信給台大代理校長郭大維，信中指出「希望作為本校代理校長的您，能夠帶領台大行政團隊對管案保持中立。調查結果未出來前，毋須為管老師背書他的個人行為而賠掉整個台大的聲譽和正常運作」。

鄭秀玲說，自己擔任校務代表時間，看到台大行政團隊過去這段時間以來，並未保持中立，反而是透過各種不公正的手段挺管。她舉例，「郭大維代理校長在3/24臨時校務會議擔任會議主席，竟然沒有讓提案的學生代表發言說明，反而讓陳淳文教授發言二十分鐘之後就逕行投票」。她強調，這次開會全程其實已被錄影下來，並且在網路流傳。

鄭秀玲強調，尤其「監察院目前還在調查管老師去中國大陸兼職是否違法」，雖然自己過去這段時間沒對外公開批評台大行政團隊的種種不公正行為，但並不代表郭大維所領導的行政團隊可以繼續如此「為了『某一人』的職位，而有失一個為人師表的行為」。希望郭大維能夠帶領台大行政團隊對管案保持中立，在調查結果未出來前，「毋須為管老師背書他的個人行為，而賠掉整個台大的聲譽和正常運作」。

鄭秀玲希望接下來郭大維能帶領台大行政團隊秉公處理校長遴選事宜，選出一個沒有爭議的新校長，不要辜負了國人和台大師生對台大的期望。

另外，臺大醫科畢業之資深學長、骨科手術的醫師也批評，「臺大變這樣，醫學院的老師們難辭其咎，前任陳維昭校長，管理臺大這麼多年，還是難脫培植嫡系人馬，掌控研究資源，掌控人事陞遷的小格局。」他加酸：「為什麼明明是臺灣的精英，但是做的都是圖謀私利的事，臺大醫學院的師長們，你們要自我反省一下。據了解，台大醫學院是抄襲及掛名論文最多的院系，請可查柯文哲就知道了」。

(中時電子報)