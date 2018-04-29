驚！諾貝爾性侵受害人竟是瑞典維多莉亞公主

2018年04月29日 17:47 中時電子報 何宜玲

瑞典王儲維多莉亞公主在一場典禮上發表演說。(圖/美聯社)

諾貝爾文學院捲入性醜聞案越演越烈！本周最新消息指出，這起性侵案的最新受害人竟然是瑞典王儲維多莉亞公主(Crown Princess Victoria)，也就是未來瑞典王位的第1繼承人，她將是瑞典史上第4位女王。

這起令人驚訝的性侵案件發生在2006年，瑞典王儲維多利亞公主遭到阿爾諾偷摸她的臀部，現場共有3名目擊者宣稱看到阿爾諾用手觸碰維多莉亞公主的屁股。

根據匿名目擊者向瑞典媒體《Svenska Dagbladet》指出，就在2006年一場斯德哥爾摩的晚會上，他們看到瑞典文學院院士的丈夫阿爾諾(Jean Claude Arnault)用手觸碰瑞典王儲維多利亞公主的臀部。

現年40歲的維多利亞女王儲，出生於1977年7月14日，她是當今瑞典國王卡爾16世古斯塔夫和希爾維亞王后的長女。她於2010年與丈夫丹尼爾親王結婚後，育有1女艾絲黛拉公主和1子奧斯卡王子。

維多利亞女王儲是瑞典王位的第1繼承人，在她繼承王位後，將會成為瑞典史上第4位女王。

報導指出，瑞典皇室並不想對此事件發表評論。

該起性騷擾案的主嫌是瑞典文學院院士佛羅斯騰松(Katarina Frostenson)的丈夫阿爾諾，他在去年「Me Too」反性騷擾活動中，遭到18名女性控訴他性侵或強暴。這些控訴的性侵案大約發生在1996-2017年，也就是說阿爾諾的犯案史長達20多年。

除了性侵案以外，阿爾諾還曾經被瑞典媒體爆料，從1996年開始就先後7次將諾貝爾文學獎的名單洩露給博弈業者。

(中時電子報)