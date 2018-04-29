螢光熠熠耀海面 在日本鳥取發現「藍眼淚」自然奇景

2018年04月29日 17:40 中時 徐力剛

夜晚海面螢光點點，淡藍光芒十分吸睛。（圖片取自馬祖國家風景區）

日本鳥取縣岩美町大羽尾海邊，也可觀賞類似藍眼淚自然奇景。（圖片取自朝日新聞網）

海面呈淡紅色澤為當地特殊「赤潮」現象。（圖片取自朝日新聞網）

被譽為大自然奇蹟「藍眼淚」深受旅人瘋狂追逐，有幸當場目睹常讓人分不清是海中閃爍螢光，還是感動的淚水。

觀賞藍眼淚以4至9月機率最高，需同時具備天時、地利、人和3要素，每逢特定時節，馬祖近海海面聚集大量夜光藻，夜光藻是種在海中生存的非寄生甲藻，受到海浪衝擊刺激，體內球狀胞器會釋出螢光素酶，使其軀體帶有淡淡藍光，當數以千計夜光藻同時發光，夜間海面籠罩點點螢光中，被大陸漁民戲稱為「海火」，目前台灣除馬祖外，墾丁、花東海岸有時也可見其蹤跡。

想一探究竟藍眼淚神秘面紗，馬祖南竿、北竿、莒光與東引島，各沃（澳）口為推薦賞淚地點。其中「鐵堡」因地點偏僻光害少，幸運的話可同時欣賞海上藍眼淚與天空點點星光雙重滿足，吸引眾多攝影好手專程前來。

據《朝日新聞》報導，日本鳥取縣岩美町大羽尾海邊，近期晚間海面出現點點藍白色光芒，可欣賞到類似藍眼淚自然景觀，海水溫度約落在16至22度間，適合夜光藻大量繁殖，在海浪、水花刺激下發出光芒;白天時，夜光藻與其他浮游生物特殊「赤潮」現象，淡紅色海面吸引旅客駐足。

想近距離觀賞美景，每年4月中旬至5月底，若符合海浪平穩且岸邊出現赤潮現象，較有機會一睹風采。許多年輕人會將小石頭拋擲入海，或以水桶撈水，希望有機會看見藍眼淚美景。

(中時 )