金正恩金口加持！ 首爾掀起平壤冷麵熱潮

平壤冷麵躍上桌成為兩韓峰會的晚餐，讓文在寅和金正恩吃得好開心。(圖/路透)

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中時電子報

文金會領在27日順利落幕，兩韓領導人會上的大小舉動也都成為眾所矚目的焦點，當然兩人吃的食物也不例外，金正恩特地從北韓帶到峰會上的平壤冷麵，更是意外成為南韓民眾另類參與兩韓峰會的方式，在他的開金口大力加持下，首爾街頭的冷麵館為此大排長龍，不少網友紛紛在po出吃平壤冷麵的照片，「冷麵」甚至超越「兩韓峰會」一度成為最熱門的網路關鍵詞。

北韓最高領導人金正恩在會上以平壤冷麵為話題，來炒熱和南韓總統文在寅的對話氣氛，他對文在寅說：「請享用我大老遠帶過來的平壤冷麵」，這讓在場的人都笑了出來，隨後金正恩自己笑完後又補一句「我不該說遠的」。這段對話只是金正恩的一個小玩笑，不過卻也意外掀起了南韓的冷麵熱潮。

平壤冷麵。(圖/shutterstock)

據《韓國前鋒日報》（The Korea Herald）報導，首爾南浦麵屋的湯屋為此忙壞了，平壤冷麵一鍋一鍋的賣光，老闆得對大排長龍的客人表示，還得再等40分鐘後湯滾了才能吃。

平壤冷麵的作法是將蕎麥麵涼炒之後，加入牛肉、豬肉、雞肉清湯，並於麵身上方放上泡菜、黃瓜絲、醃黃瓜與肉片。

這道料理在南韓原本就很受歡迎，且在平壤的街頭的餐廳幾乎都吃得到，而這道料理也在金正恩特別指示平壤名店玉流館首席主廚料理下，躍身成為文金會的晚宴餐點，北韓官方媒體也表示這道料理「令在場人士驚豔」。

這也讓不少南韓人搭上峰會熱潮，除了觀看峰會轉播外，上街吃冷麵也成為了一種另類參與峰會的方式。有民眾在一位難求的冷麵館中表示，「要和金正恩一起吃」。也有民眾表示，吃平壤冷麵讓他覺得和邊界另一邊的人「更貼近」。

大批網友在推特等社群平台上，po出大吃平壤冷麵的照片，並紛紛標記「峰會」及「和平冷麵」，吃冷麵儼然成為了一種全民運動，在推特上「冷麵」也一度登上最熱門的詞彙旁行榜，甚至超越了「南北韓峰會」本身。

(中時電子報)

文章來源：Korean summit sparks cold noodle craze

文章來源：'Cold noodles are peace symbol': summit to savour for euphoric Koreans

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