大家集氣祈禱 全家3代消防人林尉熙仍未脫險

2018年04月29日 17:51 中時 郭韋綺

桃園平鎮敬鵬工廠大火，造成7名打火兄弟傷亡慘重，第5位被救出的隊員林尉熙被尋獲陷入昏迷，送醫裝上葉克膜緊急救回一命，生命指數剩3，仍未脫險；林父、林母接獲通知連夜趕到桃園探視兒子，友人也紛紛在臉書集氣祈福，祈求奇蹟出現「加油，我們等你回來」。

22歲的林尉熙是高雄岡山人，家族在岡山經營起重工程公司，專營堆土機、怪手、吊車租賃事業，公司代表人林蕭魯正是林尉熙的阿嬤，10多年前就加入岡山婦宣隊，林爸爸林盈璋是岡山消防隊義消、林媽媽吳玉梅、姑姑林姿伶也是岡山婦宣隊志工，姑嫂兩人更是前後任婦宣分隊長，一家三代都是消防人，臉書常見轉發防火的訊息，不難看出林家人對消防的熱心，還常分享家族出遊合照，可見家人感情緊密。

林尉熙耳濡目染下立志當消防員，雄中畢業後如願考上警專消防科系，沒想到分發到桃園平鎮分隊當消防員才1年多就在火場遇劫，雖然醫療團隊為他裝上葉克膜全力搶救，但生命指數剩3，仍有生命危險，接下來幾天將是重要關鍵期。

個性開朗活潑的林尉熙人緣好，身材健壯外號叫「熊哥」，如今在火場遭遇劫難生命垂危，吳姓友人在臉書發文幫他加油打氣「兄弟，你還欠我一頓飯，我等你，加油，一定要平安」；林姓友人難過說「你是最棒最強壯的，快快好起來」。林家親友說，期待尉熙度過難關「全家等他回來」。

今天上午高市消防局義勇消防總隊幹部就職典禮，剛接任岡山婦宣分隊長吳玉梅原本也要參加，未料因這場大火缺席，急與家人北上探視兒子。

而就職典禮熱舞也臨時取消，由高市代理市長許立明率全體與會人員為桃園大火殉職的消防人員默哀1分鐘，許立明說，平鎮分隊隊員林尉熙是高雄岡山人，一家人皆為義消伙伴，希望他挺過去、平安歸來。

(中時 )