勞工局東山修繕弱勢屋 海拔600公尺溫馨送暖

2018年04月29日 17:55 中時 莊曜聰

南市勞工局與修繕志工團隊深入海拔600公尺的東山山區，替弱勢家庭修繕房屋，讓就讀國小的陳姓兄妹一家5口都能有各自的房間。（莊曜聰攝）

南市勞工局與修繕志工團隊深入海拔600公尺的東山山區，替弱勢家庭修繕房屋，由於交通不便，許多材料都得換小貨車運輸，再由人力搬運，甚至水泥都得在現場用人工攪拌，相當辛苦。（莊曜聰攝）

台南東山區一對就讀國小的陳姓姊弟，棲身在髒亂的鐵皮屋工寮中，學校老師在一次寒流來襲前的到家訪視中發現，2人竟與奶奶睡在鋪在地面的床墊上，環境也不適合2人學習，經通報社會局後與勞工局會勘修繕，29日完工，姊弟終於有了自己的房間與書桌，這是整個團隊完成的第76處個案，由於交通不便，也是修繕志工團最辛苦的一次任務。

南市勞工局自2013年底開始替職災勞工修繕房屋，並結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會、木工業、水電業、油漆業等職業工會成員組成的修繕志工團，替職災勞工修繕房屋，後來與社會局聯合將服務對象擴大到弱勢民眾，甚至還有跨縣市服務，相當感心。

勞工局與社會局現勘後發現，陳姓姊弟住家環境不佳，除了堆滿雜物極為髒亂外，甚至連張床都沒有，還得睡在潮濕的床墊上，回到家中連可以看書做功課的空間都沒有，社會局審查資格，同意補助修繕費用後，東山區公所即協助處理雜務，修繕團隊再分批施作，先進行地面灌漿、抹平，再架設電線管路及木作隔間裝潢，前後花費近1個月時間完成。

由於修繕地點所在位於東山東原里的咖啡園中，海拔有600公尺，聯外道路較為狹小，所有材料還要由小貨車載入，再由人力搬運，連水泥都因為混凝土車無法進入，還要人工現場攪拌，非常辛苦，但看著2姊弟開心靦腆的笑容，眾人覺得相當值得，勞工局指出，這也是76處個案中海拔最高的一件。

(中時 )