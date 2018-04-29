採訪側記：風雨之後 管爺依然是管爺

2018年04月29日 17:59 旺報 簡立欣 、 鄧博仁

「他強由他強，清風撫山崗；他橫由他橫，明月照大江。我一直是這個心情！」走過「死去活來」的4個月，記者問他「有沒有後悔過踩到這個毒龍潭」？管中閔表示，情緒非常複雜，很難用文字形容，但總的來說他依舊感謝，感謝台大，感謝所有過來拍他肩膀、鼓勵他的路人；也感謝這個過程，讓他知道自己如何選擇。

管中閔說，一直到1月5日宣布當選，他一直相信這是美好的過程，直到2天之後風雲變色。「但我不能確定這算不算挫折，因為我得到社會的鼓勵遠遠超過我的預期。」

他說，最近走在路上或台大校園，愈來愈多民眾會走過來拍他的肩膀，各種口音、各種年紀，甚至公車司機、計程車司機，叫他「管爺」、「管校長」、「管老師」都好，告訴他「我們支持你」：「是這些善意，讓我覺得不孤單，可以活過這100多天。」

他說，自己在治校理念說過，這是由下而上的工程；只不過他震驚的是，怎麼有一批人，走過這樣的路程，卻可以摧毀一切他們自己爭取過的價值？

他坦承自己也曾害怕，那是難以言喻：「所有的信仰被一片片摧毀，斷橋上面只有我一人走著，對未來完全不知道該怎麼辦，這是我從小長大信賴的社會嗎？那就是我過去一百多天的感覺。」

但勇敢不表示無懼，而是「體認」到自己的恐懼，而仍願意面對。管中閔說，他要希望傳遞一個訊息，希望沉默大眾站出來，還能相信台灣還有公義，「不要忘了二戰之前法西斯也是民主制度，一步步奪權，也是因為一大群人容忍，導致德國走向萬劫不復。」

4個月的折騰，管中閔依舊不改犀利氣質。媒體問管中閔到如何看現任教育部長吳茂昆，又為何稱他「吳先生」？管中閔沒好氣地說：「他也叫我管先生啊！他可以叫我管教授、管院士，」並表示自己也覺得「吳先生」很有「魄力」：「包括處理我的事情和東華大學專利。」至於吳茂昆說的「學術沒有民主」，管中閔反諷：「那我相信專利也沒有主人。」

他表示，民主在民進黨的解釋裡就是「民進黨做主」，就是「民王」：「人民是人民，他們是王！」至於吳茂昆說大學自治只包括教學和研究，學校組織應該受教育部管轄；管中閔忍不住搖頭表示教育部長解釋如此大學自治是「非常窄化」，大學自治當然也包括學校內部管理，因為大學是執行國家的委託，幫國家培養人才。

談高齡父母可能永遠無法參加自己就職典禮，管中閔哽咽；談執政黨作為，管中閔批判；談高教自治，又充滿理想。壯哉管爺，他沒被打倒，依然是那個性情中人。

(旺報 )