MLB》復出就奪勝 陳偉殷樂喊：我回來了

2018年04月29日 18:10 中時電子報 蔡銘仁

陳偉殷去年左手肘出現傷勢，幾乎整年都在復健，甚至缺席開季，直到今(29日)才重返大聯盟舞台，陳偉殷對決洛磯，用68球投5.1局失1分，最後馬林魚4比1贏球，他摘下相隔375天的首勝，賽後開心在臉書PO文，標記Tag我回來了，寫道「讓各位久等了，我真的太開心了。」

陳偉殷上次先發，已經是去年5月1日，自那之後，因左手肘韌帶部分撕裂傷，都在小聯盟復健，雖曾在9月時短暫復出，但中繼投了4場就關機。陳偉殷沒參加大聯盟春訓，開季也不在大聯盟，歷經2場在1A的小聯盟復健賽，共投7.2局無失分。

以馬林魚主場，做為復出的第一站，陳偉殷此役前5局威風八面，僅被打1安無失分，且只用了60球，有機會復出首戰就繳優質先發。但他6上遇亂流，被布萊克蒙(Charlie Blackmon)轟陽春炮失1分，最後留下1出局一三壘有人危機退場，沒能投出本季首場優質先發。

雖馬林魚後援投手守住無失分，但陳偉殷當時只用68球，其實還有投下去的空間。為何換投？馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)解釋，當時陳偉殷看起來有點沒力了，「但他投得很好，整體來說，各個環節都表現得不錯。」

首次先發僅投68球，陳偉殷沒有很在意這件事，「我距離上次先發，已經有很長一段時間了，所以沒有想太多，滿腦子只想著要怎麼解決打者。」不過，靠著打線跟後援投手幫助，陳偉殷最後仍進帳本季首勝，同時也是相隔375天後的第1勝。

歷經漫長復健回歸，陳偉殷拿到首勝，開心在臉書PO文寫道：「這麼長的復健跟等待，相信大家都等得不耐煩了，因為最不耐煩的應該是我自己吧！」。他直言，熬過漫長復健奪勝，既開心又興奮，今天能投出這樣的內容，要感謝所有幫助過他的人。

(中時電子報)