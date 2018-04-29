中時晚間快報》陳偉殷隔375天 再拿大聯盟勝投

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中時電子報
綜合報導

◎陳偉殷隔375天 再拿大聯盟勝投

我國旅美大聯盟馬林魚隊左投陳偉殷今（29）日對戰科羅拉多洛磯隊主投5.1局被打4安打、失1分，力助馬林魚以4比1打敗洛磯，陳偉殷相隔375天再拿勝投，美職生涯第54勝落袋。

◎金正恩承諾 5月關閉豐溪里核子試驗場

南韓總統府青瓦台29日發布27日兩韓首腦會議的部分細節，發言人轉述，北韓領導人金正恩在峰會時承諾，他會在5月關閉豐溪里核子試驗場，並會邀請外國專家到場見證。金正恩還強調，自己並不是那種會向南韓、太平洋甚至美國發射核彈的人。

◎ 藍挺管選北市長？ 黨中央認言之過早

管中閔正式被「拔管」後，藍基層出現不少挺管中閔選台北市長的聲音，藍委許毓仁日前在臉書上痛批政府介入校園，並呼籲管中閔出來選台北市長。不過黨內也有人認為管中閔應該繼續堅持爭取台大校長以維護校園自治。

◎ 《傻傻愛你，傻傻愛我》 藍正龍初執導 瑤瑤喊帥

金鐘視帝藍正龍演而優則導，籌備多時推出個人首部執導作品《傻傻愛你，傻傻愛我》，電影以喜憨兒的視角看世界，他特別請到好朋友也是金鐘獎最佳編劇徐譽庭打造劇本，更邀請金馬影后恬妞、金馬獎最佳新人獎郭書瑤、去年金馬獎最佳男配角陳竹昇及曾入圍金鐘獎的張庭瑚等金獎肯定的演員共同演出，讓電影備受矚目。

(中時電子報)

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