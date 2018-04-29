買玉米做愛心 助癌農度難關

2018．04．29 嘉義縣 ▲原本在台中從事科技業的向國銨，為了要就近照顧家人，已決定轉換跑道返鄉務農。（張伊珊攝）

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嘉義縣中埔鄉農友向金標，罹癌10多年仍積極樂觀面對生命。除務農外，也兼任鄰長、廟宇委員及推廣客家文化等多重身分，「忙裡忙外」是兒子向國銨對父親的印象。但2周前向父中風，家中2分玉米田無人採收，兒子秉持父親勤儉精神，賤售玉米，「只求別浪費」。

向國銨說父親今年75歲，不僅熱心助人，也相當好學，是在地社區老人大學學員。儘管父親長期對抗癌症，須定期返院接受化學治療，但他仍閒不下來，向人承租1甲地種植雪珍水果玉米。不過約於2周前，父親化療回家後，曾反映視線模糊，接著便倒地不起，醫生研判應為左腦阻塞導致中風，目前仍在加護病房觀察。

由於採收玉米全靠人工，母親年事已高，向國銨又長期在外地工作，最後透過友人協助，乾脆在臉書上開放民眾自採，每支10元賤售，「只求別浪費」。向國銨指出，今年玉米價格較去年同期略低，加上玉米夏季成長速度快，約75天即可收成，幾乎不敷成本。

向家的雪珍水果玉米，皆採用有機肥料耕作，顆粒純白、皮薄香甜又保有脆度，無論清蒸或水煮都相當好吃。為了要讓玉米發揮更大價值，向國銨決定將每斤所得，捐出10元作為公益使用，回饋社區村里長輩，民眾購買玉米的同時，也能做愛心，關懷照顧更多老人家。歡迎電洽0980-781319，或洽中埔鄉裕民村長翁永德。

(中時 )

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