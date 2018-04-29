重罰嚴管仍遭舉黃牌 漁民大表無奈

2018年04月29日 18:51 中時 楊騰凱

台灣爭取解除歐盟黃牌警告碰壁，漁民團體認為，台灣漁業管理在全球已經算相當嚴格，船位回報的國際標準是4小時1次，我們1小時就1次，黃牌無法解除，令人納悶，而且台灣遠洋漁船數量雖多，但多是家計型的小船，捕撈量遠低於國際企業的大船，不該因我方船數多，就拿最高標準來要求。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，為了解除黃牌，我方一直努力改進，台灣的遠洋漁船每天都會用衛星回報漁獲捕撈量，很多國家多還是維持紙本方式，每半年甚至一年才繳交一次漁獲紀錄，另外在船位回報（VMS）部分，國際上規定4小時回報1次，台灣漁船已經做到1小時回報1次，我們的管理不是第一名，就是第二名，黃牌不取消已經很誇張了，假如還升級成紅牌，將顯得離譜。

何世杰指出，台灣遠洋漁船數量高達1200艘，排名全球前二，但台灣多是家計型的漁業，多達500艘是長度24公尺以下的小船，漁民僅是賺錢養家餬口而已，反觀歐盟等國經營的漁船，多是40公尺以上的大船，捕撈量是我方小船的10倍，全球的遠洋漁業捕撈量每年高達700公噸，台灣佔其中6％左右，歐盟僅以船隊數量多就宣稱我方是捕撈大國，各項管理要做到世界第一，難免會讓人感覺刁難。

何世杰表示，歐盟那一套是把工業型的管理套在台灣漁民身上，但他們忽略了，台灣多數作業漁船都是家計型的小船，當管理制度改變時，台灣漁民需要多一點時間適應，漁業署也該多給予教育輔導。

何世杰指出，罰款金額也是用工業型的標準來罰漁民，大公司可以承受的罰款，家計型的漁船不見得能支付，曾經有一名老船長因遲交卸魚預報2天，就被漁業署重罰100萬元，漁民出海一趟約2到3個月的時間，大約僅收入20萬元到30萬元而已，100萬元罰下去，家庭都不用生活了，漁民當然願意守法求取進步，但新的制度或是電子化操作，都應給漁民多一點時間適應。

(中時 )