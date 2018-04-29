八仙洞音樂會 唱歌給3萬年前老祖宗聽

2018年04月29日 18:51 中時 莊哲權

唱給3萬年前老祖宗聽！台東縣長濱鄉八仙洞為目前台灣年代最久遠的史前遺址，距今近約三萬年前，台東縣政府去年將被占用的最後1個洞穴完成拆除清理，29日舉辦1場潮音洞音樂會，營造洞穴的天然音箱與浪濤聲交錯的音樂饗宴。

台東縣政府29日下午在長濱鄉八仙洞潮音洞舉辦1場別開生面的音樂會，邀請到尋人啟事人聲樂團唱出夢想組曲等歌曲、金曲獎最佳原住民歌手桑布伊演唱路、快樂搖擺及台東大學弦樂六重奏演奏快樂的出航、海角七號電影配樂歌曲等10首曲目，桑布伊獨特的嗓音演唱古調，更引發思古幽情。

縣長黃健庭表示，八仙洞是百萬年前形成的海蝕洞穴，1968年間由當時台灣大學考古隊教授宋文薰帶隊挖掘，發現洞穴堆積底層有豐富的舊石器時代文物，為目前台灣年代最久遠的史前遺址，距今近約3萬年前，民國1988年列為一級古蹟，2006年經中央指定為國定遺址。

八仙洞因為被廟宇長期使用，缺乏完善管理，縣府從6年來經多次協商到訴訟，已清理完成地藏洞、海雷洞、永安洞、觀音洞、靈岩洞，並在去年12月6日將最後個被占用的潮音)拆除清理，將八仙洞考古遺址回復原貌。

黃健庭表示，未來將考古遺址與周邊自然地景整合，八仙洞遺址應該是個具有考古、觀光、休閒、展示與教育的功能，它不僅是一座考古遺址公園，它更可以成為一座戶外無牆博物館，讓世人看見八仙洞考古遺址的美。

(中時 )