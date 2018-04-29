MLB》沒對上田中將大 大谷翔平：很失望

大谷翔平昨5下跑壘時，扭傷左腳踝退場。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平和田中將大這2名前後期日本人氣球星，先後挑戰大聯盟，分別效力天使跟洋基，兩人今(29日)原有機會正面交鋒，但大谷因昨役扭傷腳踝，未出現在天使的先發打序，首次對決因而泡湯，大谷坦言，沒能上場和田中對決，讓他感到失望。

大谷昨從洋基王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)手中轟陽春炮，但5上跑壘時，為避免衝撞不慎扭傷左腳踝；天使球團沒把他放進傷兵名單，但列入每日觀察名單。此役天使再和洋基對決，大谷未被排上先發，整場比賽都沒有上場。

天使球團很謹慎以對，大谷自認腳踝沒問題，坦言受傷當下，其實沒有感覺很痛，昨天也有跟球隊討論是否能繼續打，最後沒能上場，讓他有些失落，「不只是因為能跟田中對決，也是想盡可能多比賽，我覺得那樣對我找到好節奏有幫助。」

總教練索西亞(Mike Scioscia)表示，大谷是有點痠痛，不過狀況還在掌握中，他們得先看他每天能做到甚麼事，再來做評估，但並未提及下一場登板是否會有變數。少了大谷的天使，今天遭洋基狠電，1比11輸球；田中先發6局僅失1分，拿到本季第4勝，助球隊奪得八連勝。

洋基開局大舉進攻，前2局豪取10分，讓田中在場邊等待不少時間。不過，隊友們給足火力支援，田中是毫無怨言，「今不知是否所有投手都是如此，但有時等了很久再投球，會讓節奏跑掉。這是個挑戰，今天狀況普通，很感謝打線2局就打了10分。」

至於沒能對決到大谷，田中表示，當然很期待，也表明若大谷這幾年都在美聯，還會有很多機會能再碰頭。兩隊明天打完系列賽最後一戰，接著到美國時間5月25日，將再進行三連戰，屆時兩人就有機會能正面對決。

(中時電子報)

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