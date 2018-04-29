知本溼地環頸雉大調查 2小時記錄80多隻次

2018年04月29日 19:04 中時 莊哲權

知本溼地是保育類環頸雉重要棲息地。（莊哲權攝）

知本溼地是保育類環頸雉重要棲息地。（莊哲權攝）

在知本溼地遇見環頸雉！荒野保護協會台東分會29日舉辦知本溼地環頸雉大調查，2個小時內共聽到81隻次以上環頸雉，主辦單位重申，反對在生態如此豐富的知本溼地設置光電廠，否則將對棲息於此的多樣珍貴物種造成危害。

「仔細聽，那是環頸雉公鳥的叫聲」，荒野保護協會成員、台東縣野鳥學志工及台東大學生命科學系師生共30餘人，29日上午分成6組在知本溼地陸域以徒步方式展開環頸雉大調查，將沿途看到、聽到的環頸雉數量、位置紀錄下來。

經過2小時的調查，共看到11隻（9隻公鳥，2隻母鳥）環頸雉，並聽到70隻環頸雉的叫聲，總數達81隻以上。除了環頸雉外，還看到遊隼、黃鸝、台灣畫眉、台灣夜鷹、烏頭翁、鳳頭蒼鷹、大冠鷲，甚至有野兔。

參與調查的梁小姐表示，沿途鳥鳴不斷，但這裡卻有可能要設置光電廠，真是太可惜了；帶著孩子一起走在知本濕地裡，謝先生說，在路旁的草叢中發現鳥巢和蛋，感覺很驚奇；還有學生被腳邊飛起的台灣夜鷹驚嚇6次，印象深刻。

荒野協會表示，知本溼地是多樣物種的重要棲息地，因此反對在生態如此豐富的知本濕地設置光電廠，若台東縣政府與得標廠商一意孤行，最糟情況下也希望設立適當的生態保留區與足夠的生態廊道，給野生動物最後一點生存空間。

(中時 )