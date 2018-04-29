陳宜民：陽明大學校長遴選才骯髒 教育部卻看不到

2018年04月29日 19:02 中時 周毓翔

教育部「拔管」引發外界爭議，國民黨立委陳宜民今天表示，在教育部拔管之後，再看陽明大學遴選校長的過程，黑箱、骯髒，充滿政治算計的手法，同樣由教育部派去遴選委員會的次長姚立德為什麼什麼都看不到？

教育部「卡管」繞了一圈又回到管中閔台哥大獨董爭議，教育部質疑遴選委員會沒有進行詳細檢視候選人資格，違反規範。不過陳宜民質疑，陽明大學之前的遴選才是真正的黑箱且骯髒，最後還由「副教授」當選校長。

陳宜民指出，陽明大學校長當選人郭旭崧在遴選過程時還兼任心悅生醫獨董，而當時的遴選委員會召集人張鴻仁則是心悅生醫的董事，兩人一直到郭旭崧要上任校長才辭掉董事、獨董，同樣是遴選委員的前交大校長吳妍華甚至還是心悅薪酬委員會的委員，「到底誰沒有利益迴避？」

陳宜民也質疑，吳茂昆在海外開設的師沛恩公司，負責人歐陽彥堂又是心悅生醫董事，「怎麼每個人都與心悅生醫有關？」吳茂昆擔任教長後，陽明大學遴選爭議看來不可能解決了。

教育部針對台大遴選過程有瑕疵不聘用管中閔，陳宜民則指控，同樣是獨董爭議、同樣是資訊揭露問題，張鴻仁在陽明校長遴選過程獨攬大權，自己決定刷掉其中幾人才跟其他委員報告，還刻意隱瞞郭旭崧還只是「副教授」的身份，而台大遴選委員會開了五次，陽明只開了三次就決定，「到底誰比較黑箱？」

陳宜民也特別點名姚立德，姚立德同樣參與了台大校長遴選委員會以及陽明大學校長遴選委員會，教育部對台大提出嚴厲質疑，反觀對陽明卻好像看不到問題一樣。

至於教育部常次林騰蛟日前被問及陽明遴選爭議一事，林回應該案件監察院仍在調查中。陳宜民則反駁，監察院早就對陽明提出糾正，林騰蛟的說法根本瀆職。

(中時 )