美土關係惡化 美國議員建議禁售F-35給土耳其

鑑於土耳其近年的行事與美國漸行漸遠，美國參議員建議禁售F-35給土耳其。然而美國也要考慮，北約能不能失去土耳其或是要找出其他替代方案。(圖/洛馬公司)

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中時電子報

美國三位參議員希望不要出售F-35聯合打擊戰機給土耳其，因為土耳其這幾年的行為有太多不確定因素，特別是與俄國關係相當曖昧。這是美國國會兩年以來第二次，談論到不應出售先進軍品給土耳其的事例。

軍事網(military)報導，民主黨的珍妮．沙欣(Jeanne Shaheen)與共和黨的詹姆斯．蘭克福德(James Lankford)、湯姆·提力斯Thom Tillis，三人在週四提出相似的聲明，希望停止出售F-35A戰機給土耳其的想法。土耳其已計劃購買超過100架的F-35A，今年可能會交付首架。

蘭克福德在聲明中表示：「土耳其的戰略決策，已經越來越不符合美國的利益，而且有時與美國的利益背道而馳。種種因素使F-35上面的敏感尖端技術，可能會被現任總統艾爾段給轉移掉。」

土耳其是北約成員，就土地面積而言是僅次於美國的第2大國，而且戰略地位相當重要，扼著東歐、西亞與黑海。美軍在土耳其有因斯里克空軍基地 (Incirlik AFB)，是距離俄國最近的幾個基地之一。然而近年來，土耳其一直有意購買非美式武器，特別是防空飛彈。幾年前土耳其與中國大陸接洽購買紅旗9型飛彈，最終在美國的強力施壓下中止。然而土耳其改向俄國爭取S-400防空系統，這將更嚴重的影響北約全體防務，使得北約內部開始在討論「能否容忍失去土耳其」的議題。

蘭克福德說，土耳其的現任總統艾爾段幾乎是個獨裁者，他甚至用「人質」來當外交工具，比如一名無辜的美國牧師安德魯布朗森(Andrew Brunson)，他是在2016年土耳其失敗的政變後被逮捕的，理由就是布朗森與政變者有關係，也與庫德工人黨有連絡，被控以幫助恐怖份子的罪名。據基督教廣播電視網的報導，布蘭森可能面臨長達35年的監獄。

布蘭森在指控之前已在土耳其工作了23年。他否認任何恐怖分子的關係。

土耳其與俄國的S400防空系統交易案幾乎已成定局，訂金已支付了。(圖/俄國衛星網)

與此同時，土耳其與俄羅斯的軍購案幾乎確定，土俄已達成購買S-400的協議，總價值25億美元。

俄國對S-400防空系統很有自信，他們稱S-400是「F-35剋星」。

(中時電子報)

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