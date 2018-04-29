今年諾貝爾文學獎恐難產！2019再連頒2位

2018年04月29日 19:15 中時電子報 何宜玲

今年諾貝爾文學獎恐怕會難產1年，因為負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院，其中1名女院士的丈夫爆發性醜聞，但是瑞典學院並沒有開除這名女院士。反而造成其他8名院士相繼離職表達不滿，原先18人的評審團隊只剩下10名院士在任。瑞典學院正在討論取消頒發本年度的諾貝爾文學獎，改至2019年再頒發出2位得獎作家。

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，近日瑞典文學院深陷性醜聞烏雲，8名院士對於院方處理的方式相當不滿意，紛紛離職以示抗議，導致原有18人評審團隊，至今只剩下10名院士在任。也就是說，今年的諾貝爾文學獎很有可能無法如期頒發，瑞典學院將會在5月3日決議討論，再做出正式決定。

由於負責評選諾貝爾文學獎的瑞典文學院18名院士是終身職，理論上是不能辭職，但是他們可以選擇不參加決策。也就是說目前已有8人選擇消極應對，但是根據規定，瑞典文學院需要12名院士才能投票決定新成員。因此目前的情況恐怕讓院方相當頭痛。

諾貝爾文學獎自1901年設立以來，只在1914、1918、1935、1940-1943等7年，因為戰爭或作品從缺等因素而宣告該年暫停頒獎1次。

報導指出，文學獎委員會主席瓦斯伯格(Per Wästberg)說，必須等到5月3日開會以後，才能決定今年是否頒發文學獎，或者明年10月再1次頒發2名文學獎得主。

(中時電子報)