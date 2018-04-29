今年諾貝爾文學獎恐難產！2019再連頒2位

去年諾貝爾文學獎得獎作家是日裔英籍的石黑一雄。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

今年諾貝爾文學獎恐怕會難產1年，因為負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院，其中1名女院士的丈夫爆發性醜聞，但是瑞典學院並沒有開除這名女院士。反而造成其他8名院士相繼離職表達不滿，原先18人的評審團隊只剩下10名院士在任。瑞典學院正在討論取消頒發本年度的諾貝爾文學獎，改至2019年再頒發出2位得獎作家。

驚！諾貝爾性侵受害人竟是瑞典維多莉亞公主

圖輯》李雪主、玄松月爭艷！北韓第一夫人壓軸出場

根據英國《衛報》(The Guardian)報導，近日瑞典文學院深陷性醜聞烏雲，8名院士對於院方處理的方式相當不滿意，紛紛離職以示抗議，導致原有18人評審團隊，至今只剩下10名院士在任。也就是說，今年的諾貝爾文學獎很有可能無法如期頒發，瑞典學院將會在5月3日決議討論，再做出正式決定。

由於負責評選諾貝爾文學獎的瑞典文學院18名院士是終身職，理論上是不能辭職，但是他們可以選擇不參加決策。也就是說目前已有8人選擇消極應對，但是根據規定，瑞典文學院需要12名院士才能投票決定新成員。因此目前的情況恐怕讓院方相當頭痛。

諾貝爾文學獎自1901年設立以來，只在1914、1918、1935、1940-1943等7年，因為戰爭或作品從缺等因素而宣告該年暫停頒獎1次。

報導指出，文學獎委員會主席瓦斯伯格(Per Wästberg)說，必須等到5月3日開會以後，才能決定今年是否頒發文學獎，或者明年10月再1次頒發2名文學獎得主。

(中時電子報)

不敵波音！空巴A330明年銷售量只剩50架

文章來源：Nobel prize in literature may be cancelled in 2018 amid sexual abuse scandal

歐洲第3繁忙 荷蘭阿姆斯特丹史基…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。