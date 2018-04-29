內衣褲分開洗？ 譚敦慈：沒有必要但得先做這步驟

2018年04月29日 19:14 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

拜多功能洗衣機之賜，現代人洗衣服不必費力搓洗拍打、洗到腰痠背痛，只要把衣物丟進洗衣機、打開開關，一鍵統統能搞定，但這樣真能把衣服洗乾淨嗎？我認為，洗衣時還是有一些細節要注意。

1.內衣褲分開洗？不必，但要先浸泡

我的家人洗完澡後直接把脫下的衣物丟入不同的洗衣籃，以「白色（淺色）」和花色來區分，待集中到一定數量後一併處理。由於我選用的內衣褲都是白色，因此會丟進白色洗衣籃中，和其他淺色外出服同時進洗衣機。

內衣褲不需要單獨清洗，重點在於「前處理」。髒衣服先放在洗衣籃裡保持通風，入洗衣機前再以稀釋漂白水（漂白劑與清水比例1：1000）浸泡半小時，經過殺菌消毒，內衣褲無論一起洗或分開洗，都能洗得很乾淨。

白色衣物泡稀釋漂白水，花色衣物則可加一點醋浸泡，可讓顏色保持亮麗，但記得不要加太多，以免味道嗆鼻，浸泡時間以半小時為限。至於衣領或沾到油漬等較髒的位置，先用沙拉脫稍微搓洗一下再浸泡，效果更好。

2.洗衣機七成滿就好，洗劑也是

衣物經過前處理，不但能使附著的髒污更容易掉落，也可減少洗衣精的用量。洗劑並非加愈多、去污效果就愈好，最好使用包裝上建議量的七成就好，避免殘留造成皮膚敏感不適。此外，一次放進洗衣槽內的衣服量也不可太多，否則洗滌衣物時容易因為有死角而洗不乾淨，通常塞七分滿就好，保留適當的空間讓衣物翻轉、攪打。

洗好的衣服也別忘在洗衣槽裡，應該在1小時之內就拿出來晾乾，以免潮濕長菌，衣服也容易變得皺巴巴。

3.選擇功能單純的洗劑，有環保標章更好

市面上洗衣精五花八門，有的訴求多功能，有的強調洗完後衣服又香又軟，很多人不知道該選哪個好。我的建議是功能單純的最好，尤其，針對領口、袖口等衣物特別髒的地方，已經做好前處理，實在不需要特別選用強調殺菌或芳香功效的洗衣精。

不過我特別鼓勵選用有環保標章的洗衣精，對環境較好，目前獲得認證的品牌還不多，可至環保署綠色生活資訊查詢（greenliving.epa.gov.tw/Public/Product/ProductQuery）。

4.洗衣槽清潔沒做好，細菌、黴菌恐上身

有些人發現，自己才剛洗好的衣物竟然沾上棉絮、黑漬，有時甚至還有異味，這可能是因為洗衣槽髒了。

原來洗衣機經常處於潮濕狀態，衣物上的髒污、皂垢等多少會殘留在洗衣槽裡，經年累月下來，就成為細菌、黴菌滋生溫床。

日本及中國大陸都曾有相關研究指出，洗衣機使用愈久及洗衣次數愈頻繁，存在洗衣槽裡的黴菌孢子數量大增，進而附著於衣物上，造成二次污染。

醫學專家甚至懷疑，隱藏在洗衣機裡的細菌、黴菌可能是引起皮膚過敏、女性黴菌性陰道炎等問題的罪魁禍首。

因此，洗完衣服之後，切記打開洗衣機的蓋子保持通風，並且至少1、2個月就要洗一次洗衣槽，可以使用市面上販賣專門清潔洗衣槽的洗劑，也可以用小蘇打或漂白水都好。我的習慣是，倒入漂白水、蓄水注滿洗衣槽後靜置一夜，隔天再把水放掉，然後用清水稍加清洗即可，而泡過洗衣槽的漂白水我也不浪費，順便用來拖地或清潔陽台，一舉數得。

5.防PM2.5，晾衣有訣竅

剛洗好的衣物最忌直接掛在室內風乾，過去曾有研究發現，濕衣服會使室內的黴菌、細菌量上升，如果非得晾在室內，至少要打開除濕機，讓衣服儘快乾燥。

白色內衣褲最好能曬到太陽，有殺菌功效，若擔心陽光直接曝曬使得鮮豔衣物褪色，翻面讓內裡朝外曬乾是個好方法，不過我要特別提醒，在空氣污染嚴重、PM2.5值高的季節，要避免內裡朝外的晾衣法，以免髒污附著在衣服上，直接接觸到皮膚，造成敏感等不適症狀。

更重要的是，衣服晾在戶外不要一掛就是2、3天，曬乾後就儘快收進屋內，否則室外的落塵量恐怕遠比想像得多。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

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(中時電子報)