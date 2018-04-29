低調與奢華風並存 「君品酒店」名列頂級旅遊者私房住宿名單！

2018年04月29日 19:43 中時 徐力剛

酒店1樓擺放百年歷史駿馬銅像，有繼往開來象徵寓意。（圖片提供／君品酒店）

6樓大廳空間寬敞舒適，賓客可在此辦理入住手續。（圖片提供／君品酒店）

館內「行政套房」靜謐環境，徹底放鬆身心靈。（圖片提供／陳裕華）

夜宿酒店柔軟大床享受舒適假期。（圖片提供／陳裕華）

特製沐浴備品，蘊含君品專屬香氣。（圖片提供／君品酒店）

頤宮中餐廳為全台首間榮獲米其林3星榮耀餐廳。（圖片提供／君品酒店）

《2018台北米其林指南》出爐，君品酒店「頤宮」中餐廳摘下米其林3星殊榮聲名遠播，酒店自2010年開幕至今，經8年時間淬煉，低調沈穩古堡風設計，搭配濃厚藝術氛圍，已成為金字塔頂級客群私藏住宿名單。

坐落台北車站旁君品酒店，坐擁鐵道、捷運、客運等交通優勢，成為旅人住宿首選。走入酒店1樓大型駿馬雕像映入眼簾，傳統社會中，馬匹為主要交通工具，也間接促成旅店興起，以銅製駿馬象徵旅行起點開展，帶領旅人穿越時光隧道，前往個人專屬伊甸樂園。

君品與知名設計師陳瑞憲合作，以深色系為主視覺色調，結合法國路易十四時期低調奢華風與宋代經典美學，巧妙融合東西方元素，帶給消費者全新感官享受。辦理入住手續後，由專人帶往客房休憩，館內286間房間，分為雅緻客房、豪華客房、豪華家庭房、行政雅緻客房、行政豪華客房、行政套房、君品套房、汝采套房、君頤套房等9種房型。

其中「行政套房」為一房一廳設計，15坪寬敞空間提供賓客絕佳入住體驗，房內貼心配置2台電視可同時使用，精選BOSE音響環繞音效，可盡情徜徉音樂殿堂;除視覺享受外，氣味更是給人第一印象，客房浴廁特製備品組合，找來專業芳療師調配君品香氣，以快樂鼠尾草為主基調，輔以松木、杜松及迷迭香調和，木質調風味有凝神功效，外包裝以中國鼻煙壺為靈感，夜間香氣環繞枕邊，放鬆旅人緊繃身心。

房內為外籍旅客配置「Handy Phone」，手機為Sharp M1機型，1300萬畫素相機、5.5 吋螢幕與32GB使用空間，每支手機內建專屬本機號碼與分機號碼，視同旅客在台行動電話，更開放熱點分享、行動數據上網及客房點餐等功能。

頤宮中餐廳以「遊園」為主題，打造中國傳統園林意象，設有小吃區、半開放式沙發區及包廂區，特色料理「火焰片皮鴨」、「宮保乾坤袋」深受老饕喜愛;酒店6樓雲軒西餐廳則提供燒烤與自助式料理，以法國風味燒烤料理滿足饕客味蕾。

君品秉持「歷史是文化的智慧；而藝術是文化的靈魂」精神，館內存放大量藝術品，希望在美學薰陶下，將藝術特有氣息傳遞給旅客。入住前可事前預約「藝術品導覽」活動，由專業講解人員細心解說藏品歷史，帶領賓客徜徉歷史洪流，滿足心靈富足感。

(中時 )