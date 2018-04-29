駁蘇貞昌選戰口水 新北市府：推動新創不缺席

新北市府扶植新創團隊，積極提供多元輔導及募資管道，圖為2017年新北創力坊新創講座。（圖由新北市府經發局提供）

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中時
吳岳修

選情加溫口水不斷，民進黨新北市長候選人蘇貞昌，批評「新北市新創缺席，除亞馬遜AWS創新中心外，無其他成績」，新北市府經濟發展局29日晚間發出反擊聲明，經發局長張峯源說，新北市府近年來建置新創加速器「新北創力坊」，整合社會企業扶植計畫「新北社企圓夢5部曲」，推出「青年創業貸款」、「電商人才培育」等新創措施，要蘇看清楚「新北市不缺席」。

張峯源說，新北市從2014年起，率先成立全國第一個「新北創力坊」，成功累計培育7期共126組新創團隊，市府提供創業空間、業師輔導、資金媒合及市場拓展等多元資源，並挹注逾1億元資金。

張峯源也說，新北市府連續獲得中央3屆招商評比第一名，多元產業結構與優質人力資源獲亞馬遜AWS支持，與新北市府合作成立聯合創新中心，透過導入AWS雲端服務，強化雲端人才培育、新創事業雲端創新、傳統產業數位轉型及打造雲端示範應用場域等方案，加速新創事業成長及帶動傳統產業升級轉型。

其他也積極推動鼓勵青年創業，協助青年創業貸款及協助新創企業拓展國際市場「電商人才培育計畫」等措施，三重「社企‧電商基地」、林口「國際創業聚落」及新店「碧潭有約」等基地，也都作為新北創新生態系一環，規畫中林口國際媒體園區更是影視新創重要基地。

(中時 )

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