北京新機場趕工 全球首座雙層出發航站樓連結高架橋

2018年04月29日 20:31 旺報 李鋅銅

世界級的超級機場──北京新機場加速趕工。航站樓陸側高架橋上最後一段鋼箱梁在28日緩緩提升合龍，這座全球首座雙層出發設計的航站樓將與大陸最寬的機場高架橋順利連結，打通了為航站樓機電安裝和裝飾裝修工程提供物料運輸的通道，將有效縮短施工期。

為滿足7200萬旅客量的陸側交通需求，並與航站樓內部功能相匹配，新機場航站樓設置了雙層出發高架橋。高架橋共計6聯18跨，縱向基本跨徑定為36公尺，上下層橋梁面積共51909平方公尺，用鋼量達3.5萬噸。其中，上層離港橋對應航站樓四層，橋梁全長634.8公尺，標準段橋梁全寬52公尺。下層橋對應航站樓三層，橋樑全長650.9公尺，標準段橋梁全寬37公尺。兩層橋都通過六座人行連接橋分別進入航站樓內，達到上部雙出發層、下部雙到達層的人性化效果。

就在28日同一天，隨著最後一塊屋面板澆築完成，由北京市電力公司負責建設的北京新機場東、西兩座110千伏變電站主體結構順利封頂。建成後，變電站具備為新機場送電的能力。

為了滿足新機場高可靠性的用電需求，國網北京電力建設1座500千伏變電站、2座220千伏變電站、7座110千伏變電站，保障新機場內部空管區、航站樓等供電可靠性達到99.9999%，達到國際一流水準，重要用戶供電實現「零閃動」。

北京新機場終期年用電量約8億千瓦時，相當於現在首都機場的1.6倍。預計北京新機場一期建成後的最大負荷將達到26萬千瓦，是當前該地區最大負荷的近8倍。

(旺報 )